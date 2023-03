RansomHouse comença a difondre les dades robades en el ciberatac a l'Hospital Clínic

RansomHouse, el grup criminal que va perpetrar el ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona, ha començat a publicar part de les dades robades a través de la dark web o internet fosca. Segons l'ACN, es tracta d'informació personal de pacients i treballadors -com ara resultats d'anàlisis, historials clínics, correus electrònics, sous, entre d'altres- i està disponible de manera gratuïta. Els ciberdelinqüents tenen un total de 4,4 terabytes de dades i reclamen un rescat de 4,5 milions de dòlars. L'administració ja va assegurar que no pagaran "ni un cèntim".

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està analitzant la filtració de dades. Els Mossos d'Esquadra han advertit que fer referència explícita del lloc on es trobarien publicades les dades podria comportar ser partícip d'un delicte.

És la primera vegada que RansomHouse reconeix públicament que és el responsable de l'atac al Clínic, que va provocar el caos al centre hospitalari, obligant a suspendre milers de radioteràpies i intervencions mèdiques.

Un grup criminal organitzat

RansomHouse és un grup criminal de hackers anònims que operen des de fora de l'Estat espanyol. En anglès, ransom vol dir rescat. En declaracions a Públic, Marc Balcells, professor de Dret i Ciències Polítiques de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) especialitzat en crim i cibercrim organitzat, va explicar que probablement els seus integrants operen des de diferents països del món, però no se sap qui són. "El que sí sabem és que, pel tipus de ciberatac, segurament són més de dues persones, que utilitzen mitjans il·lícits per obtenir un benefici, que cadascuna té una tasca i que actuen de manera organitzada. Per tant, estem parlant de crim organitzat", va assenyalar.

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va assegurar que es tractava d'un atac "sofisticat". Els experts van destacar aleshores que no segueix el modus operandi clàssic i que inclou "tècniques noves".



L'historial de ciberatacs de RansomHouse és força curt, ja que el seu primer atac va ser a finals de l'any 2021 a l'empresa Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA), del Canadà. Un dels més recents és el que van perpetrar el novembre passat a un altre sistema sanitari, el de Colòmbia. Els hackers van atacar el grup sanitari colombià Keralty, que gestiona deu hospitals i 56 centres d'atenció primària a Colòmbia, i les assegurances Colsanitas i EPS Sanitas. Administra la salut de més de cinc milions de colombians.