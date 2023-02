La reacció d'Israel a la decisió de Colau de trencar relacions amb Tel-Aviv

Les reaccions a la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre les relacions amb l'Estat d'Israel, així com l'acord d'agermanament entre la ciutat i Tel Aviv, han estat immediates. El Ministeri d'Exteriors d'Israel ha afirmat que l'anunci de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, "és un reforç per a extremistes, grups terroristes i antisemites". Ho ha dit el mateix portaveu del ministeri, Lior Haiat, a través de d'un fil de Twitter escrit en català.

Haiat també ha assegurat que aquesta declaració "és una decisió lamentable que està totalment en contra de l'opinió de la majoria dels ciutadans de Barcelona i els seus representants a l'Ajuntament". "Fa molts anys que l'amistat entre Israel i Barcelona està basada en una cultura i uns valors compartits. Aquesta penosa decisió no aconseguirà fer malbé aquesta amistat", ha afegit.

En la mateix línia s'ha expressat la Comunitat Israelita de Barcelona, al costat de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, qui ha acusat Colau de practicar un "antisemitisme sofisticat". L'entitat "rebutja i lamenta" un anunci fet "amb l'únic suport de 4.000 signatures, per decret i sense debat" i considera que la decisió "no representa, ni en forma ni en fons, el que és Barcelona ni els seus ciutadans".

Colau ha pres la decisió després de la campanya que prop d'un centenar d'entitats han fet durant mesos perquè el consistori condemni l'apartheid israelià contra els palestins. La iniciativa, liderada per Lafede.cat i la Coalició Prou Complicitat amb Israel, i sota el lema Barcelona amb l'Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans SÍ, ha recollit més de 3.750 signatures, les necessàries per portar una iniciativa al ple municipal. Finalment, ha estat la mateixa Colau qui ha enviat una carta al primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, en què li comunica la suspenció de relacions entre Barcelona i Tel-Aviv.



La comunitat jueva barcelonina ha denunciat que en les darreres setmanes "ha anat creixent la pressió" al seu entorn "arran de la campanya de l'Ajuntament", una situació que viu "amb gran preocupació" i que ha traslladat per carta a Colau. L'entitat considera que l'Ajuntament de Barcelona "no ha tingut en compte" que Tel-Aviv és un "exemple de convivència" i veu "amb summa preocupació" com només es qüestionen les accions i la legitimitat de "l'únic país jueu del món".

Indignació entre els partits de l'oposició

Els principals partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Barcelona també han reaccionat a la decisió de Colau, tots menys ERC.

La tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta del grup municipal del PSC al consistori, Laia Bonet, ha considerat un error "gravíssim" la decisió de Colau. Alhora, la cap del socialistes ha acusat la líder de Barcelona en Comú de "tapar la boca" al ple, pel fet que, en lloc de portar al plenari una proposta que "sortiria rebutjada pràcticament de manera unànime" ha optat per tirar-la endavant "a cop de decret des d'un despatx".

També ha reaccionat a la decisió de l'alcaldessa el candidat de Junts per Catalunya a l'Ajuntament a les eleccions del maig vinent, Xavier Trias. Al seu parer, Colau ha comès un "greu error". "Barcelona ha de treballar per la concòrdia, sense sectarisme, evitant la confrontació i apostant pel diàleg i l'entesa", ha afirmat a través de Twitter.

La regidora de Ciutadans Noemí Martín, ha afirmat, de la seva banda, que és "inacceptable" la suspensió de relacions i ha subratllat que el seu partit aposta "sempre" per "fomentar l'amistat, la tolerància i l'enteniment". En el cas del Partit Popular, el candidat a l'alcaldia Daniel Sirera ha acusat Colau de "sembrar l'odi contra Israel".