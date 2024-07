Rebuig del col·lectiu LGTBI a l'absolució de l'acusat d'un atac homòfob a Barcelona el Dia de l'Orgull del 2019

L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha lamentat aquest dijous que l'Audiència de Barcelona hagi absolt d'un delicte d'odi l'home acusat de l'atac homòfob a un local de Barcelona, just després de la celebració del Dia de l'Orgull l'any 2019. El denunciat va amenaçar un jove amb fer-lo heterosexual "a hòsties".

En un missatge a les xarxes socials, ha manifestat que no pot compartir una sentència que "desprotegeix la víctima" i ha demanat "fer front a la impunitat". L'Observatori ha recordat que va denunciar i registrar aquest "greu incident d'odi contra la lliure expressió de gènere". Alhora, ha considerat que es tracta d'un cas de "violència extrema".

No podem compartir una sentència que desprotegeix a la víctima. Cal fer front a la impunitat.

Segons l'Audiència, les expressions són "desafortunades i reprovables" però no tenen entitat per qualificar-se de delicte d'odi: el que molesta a l'acusat era la forma de vestir i no la condició sexual, diu. El tribunal ha refermat la postura amb el fet que no s'enfronta amb l'acompanyant del jove i fins i tot li diu: "Amb tu no hi tinc res". A parer seu, pot constituir un delicte d'amenaces lleu, que la Fiscalia no va demanar.

El noi que va rebre aquests improperis no va denunciar, però el vídeo gravat per l'acompanyant de la víctima es va fer viral a les xarxes. La Fiscalia va denunciar l'home per un delicte d'odi i també el guarda de seguretat per omissió. L'Audiència també ha absolt aquest empleat: ha determinat que va posar-se entre els dos per evitar que la cosa anés a més i va trucar als Mossos.

Els fets del 2019

Els fets van passar l'any 2019 en un McDonald's de Barcelona, just després de la celebració de l'orgull. Dos joves van entrar a l'establiment i un home que estava amb la seva família va increpar a la víctima per la seva forma de vestir. "Millor que portis un guardaespatlles, perquè ara quan surtis et donaré tal hòstia que la 'mariconeria' se't treu", va proferir.