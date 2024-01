Rebuig dels ecologistes a la reducció dels cabals ecològics del Llobregat, el Ter i la Muga

Diverses entitats ecologistes han rebutjat de forma frontal la reducció dels cabals ecològics del Llobregat, el Ter i la Muga, una mesura que el Govern preveu tirar endavant quan -ben aviat- es declari l'estat d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat. Aquest mateix dimecres, l'entitat Iaeden-Salvem l'Empordà critica en concret la reducció del cabal de la Muga que es limita a 40 litres per segon, després del pas del riu per Pont de Molins (Alt Empordà).

Des de l'organització ecologista carreguen contra l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè consideren que minar el cabal és una forma de "dessecació programada" del riu. A través d'un comunicat, l'entitat aposta per reduir la cabana porcina que hi ha a la comarca i que voreja el mig milió d'animals, en comptes de reduir el volum de l'aigua.

Iaeden-Salvem l'Empordà dona per fet que la decisió tindrà "un impacte enorme sobre un tram que ja porta molts anys essent molt maltractat per les estratègies" que proposa l'ACA per fer front a la sequera. En concret, argumenten que la mesura tindrà conseqüències negatives sobre espècies aquàtiques protegides que habiten a la Muga, com l'espinós, el barb de muntanya i dues espècies de nàiades.

L'associació ecologista exigeix que no es redueixi el cabal i que es mantingui almenys el mateix que hi havia en la situació d'excepcionalitat, que estava als 135 litres per segon, per bé que el consideren insuficient. D'altra banda, Iaeden també ha denunciat dos fets que "mostren la inadequada gestió de l'aigua" per part de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i pel Consorci d'Aigües Costa Brava, l'ACA i els regants de l'esquerra de la Muga.

Alerta sobre l'estat de l'aigua

Ara fa un mes, la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) ja va instar el Govern a no reduir els cabals ecològics i aplicar altres mesures per pal·liar la sequera. En un comunicat, alertaven que els cabals ecològics són "essencials i prioritaris" per a la biodiversitat dels rius i les conques, així com dels "danys irreparables" que això podria comportar als ecosistemes fluvials.

Recorden que l'arribada de l'aigua dels rius i els aqüífers al mar és elemental per al bon funcionament de tot l'ecosistema, així com de l'activitat humana relacionada. Citant dades de l'ACA, assenyala que només un 38% de les masses d'aigua de Catalunya presenten un bon estat. Segons l'Informe de l'Estat de la Natura a Catalunya, només el 45% dels rius i zones humides de les conques internes compleixen els objectius de sostenibilitat fixats per la Directiva Marc de l'Aigua.



La plataforma Aigua Vida també refusa la reducció dels cabals ecològics. En la mateixa línia que les altres organitzacions, el seu portaveu Dante Maschio denunciava fa unes setmanes que els perjudicats hagin de ser els ecosistemes: "Per salvar els interessos econòmics sempre pateixen els rius. A mitjà termini, té impacte directe en el cicle de l'aigua".