Rebuig de l'independentisme a la inhabilitació de Torra

Primeres reaccions de l'independentisme a la sentència del Tribunal Suprem que ha confirmat la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, per 15 mesos. Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya han convocat concentracions a totes les places del país a les 19h. "La inhabilitació del president Torra és un greu atemptat a l’autogovern de Catalunya. L'enèsima venjança dels poders de l’Estat en la seva guerra bruta contra l’independentisme no farà que deixem de defensar el nostre dret a l'autodeterminació i exercir la llibertat d'expressió", han expressat en un tuit.

El president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha manifestat el rebuig a la sentència i s'ha referit a la situació com un "estat d'excepcionalitat permanent al qual només podrem fer front units en la diversitat". A més, ha qualificat d'"excusa" el motiu de la inhabilitació, no retirar a temps la pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics durant la campanya electoral del 2019, tal com li va requerir la Junta Electoral Central (JEC).

Per la seva banda, l'ANC ha assenyalat la "injustícia, vulneració de drets fonamentals i utilització antidemocràtica dels tribunals" i han cridat a les concentracions d'aquest vespre per reclamar una "resposta contundent" per part del Govern.



L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont també ha condemnat la resolució, amb un tuit on manifestava que "un Estat corromput des de la Corona fins a la judicatura continua decidint en nom dels catalans. Una vegada més, l'Estat espanyol interfereix en les nostres institucions democràtiques". Ha mostrat el suport a Torra i ha afirmat: "De destitució en destitució fins a la república final".

El soci de Govern de Torra, ERC, ha qualificat la sentència de "nou atac de l'Estat espanyol a la democràcia", i ha criticat que es vulgui "apartar amb total impunitat el president de la Generalitat escollit a les urnes". "La independència és l'única solució a la repressió", han expressat en un tuit. El president del partit, Oriol Junqueras, ha expressat des de la presó que es tracta d'un "nou atac judicial del Suprem i l'Estat espanyol contra la democràcia i les institucions catalanes. La repressió contra l'independentisme no té aturador".



D'altra banda, la CUP ha afirmat que si inhabiliten el president "ens inhabiliten a totes" i han cridat a la població a sumar-se a les mobilitzacions d'aquest vespre. El diputat de la formació al Congrés Albert Botran ha criticat que "el poder judicial, aquest que adoctrina les noves promocions amb arengues pel Rei i per la unitat d’Espanya, és el que acaba d’inhabilitar el President democràticament electe", fet que ha qualificat de "colpisme judicial contra democràcia".



El bloc dels Comuns també ha condemnat la sentència, qualificada de "desproporcionada" per la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, que ha lamentat que això marca "el pitjor final possible per una legislatura pràcticament perduda". Albiach ha reclamat a Torra que convoqui eleccions per "protegir la institució". Per la seva banda, el president del grup al Congrés, Jaume Asens, ha lamentat que la inhabilitació per una pancarta "és probablement el cas més absurd que hem vist en tota l’etapa de judicialització de la política" i ha fet èmfasi en què es tracta d'una "sentència injusta més d’un poder judicial segrestat per la dreta que, de cap manera, ens ha desviar del camí del diàleg".

El secretari del PSC, Miquel Iceta, ha comparegut després de saber-se la notícia i ha afirmat que "Catalunya necessita obrir una nova etapa amb un govern fort i cohesionat capaç d'unir als catalans i catalanes al voltant d'objectius compartits".



Per la seva banda, tant PP com Ciutadans s'han felicitat per la resolució, un procés judicial que va començar a través de les respectives denúncies. El president del PP, Pablo Casado, ha afirmat que el Govern espanyol "ha de garantir el compliment de la sentència i l'ordre públic a Catalunya, on s'han de convocar eleccions de forma immediata".



Ciutadans també ha celebrat la notícia i el president del seu grup parlamentari, Carlos Carrizosa, ha afirmat que creuen que "s'ha fet justícia". Així mateix, ha informat que han iniciat contactes amb l'oposició per "buscar fórmules" per evitar que Catalunya "no quedi bloquejada en temps de pandèmia".



(Hi haurà ampliació)