Concentracions de protesta contra la presència i activitat del rei Felip VI a Balears així com les mostres de suport per part de grups espanyolistes han marcat la recepció del monarca d'aquest any al palau de l'Almudaina.



L'arribada a l'acte oficial organitzat per la casa reial s'ha vist envoltat d'un costat pels llaços grocs, les senyeres republicanes i els crits a favor de la llibertat dels presos polítics catalans per part de seguidores i seguidors d'entitats sobiranistes de les illes, i per un altre per les banderes monàrquiques que exhibien grups de persones convocades per l'organització Societat Cívica Balear.



Personalitats de diferents associacions i càrrecs polítics de les formacions que donen suport al Govern balear havien descartat la possibilitat d'assistir a la recepció de la família reial. Entre ells, el president del Parlament balear, Baltasar Picornell, el del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; i l'alcalde de Palma, Antoni Noguera.



En aquest ambient, de crits i soroll però sense incidents, els reis Felip i Letizia no han volgut acostar-se aquesta vegada a encaixar cap de les mans de les persones que estaven darrere del cordó de seguretat i s'han limitat a saludar en baixar-se del cotxe.

Enmig d'una intensa calor, la recepció ha arrencat al pati del palau, on han anat desfilant un a un davant els reis, de la reina Sofia els representants dels diferents col·lectius. La presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, ha saludat els monarques al costat d'alguns dels seus consellers, de la secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver; la delegada del Govern, Rosario Sánchez; i representants de la judicatura i dels partits PSIB-PSOE, PP i Ciutadans.



Els càrrecs polítics membres de MÉS i de Podem han declinat la invitació, de la mateixa manera que els representants d'organitzacions com l’Obra Cultural Balear, del Teatre del Mar, el Lobby de Dones i el col·lectiu de defensa dels drets LGTBI. L’actor i director del Teatre del Mar, Carles Molinet, per exemple, no ha volgut ser present a la recepció per expressar d'aquesta manera el desacord amb el discurs del monarca del passat 3 d’octubre.

Des de l'abdicació de Joan Carles I i la proclamació de Felip VI, la recepció a l'Almudaina ha substituït els sopars que els monarques oferien a les autoritats de l'arxipèlag.



A banda de lliuraments de premis esportius, l'agenda oficial del rei a Palma inclou una reunió al palau de Marivent amb el president del Govern, Pedro Sánchez.