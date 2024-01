La recepta tradicional del tortell de reis per sorprendre la família

El tortell és un dolç típic de la cuina catalana, habitualment de pasta de brioix o pasta fullada, en forma d'anella o circular, i amb farciments que van de la nata a la crema, passant pel massapà o el cabell d'àngel, i decoracions com pinyons, fruita confitada, sucre bolado o esponjat… En el cas del tortell de Reis, el tradicional està fet amb brioix, farcit de massapà i tradicionalment amb fruits secs per sobre i especialment fruita confitada a sobre, simulant les joies de les corones reials.

A més, la particularitat curiosa d'aquesta elaboració de les festes de Nadal és que hi té dues sorpreses per als comensals. D'una banda, una figureta que acostuma a ser la d'un rei o una reinna: qui s'entrebanqui amb ella menjant el tortell, serà coronat amb la corona de cartró daurada que sol haver-hi al mig del tortell. D'altra banda, també hi ha una fava seca, que obligarà a pagar el tortell a aquell que la trobi.

En els darrers anys s'han popularitzat les altres opcions, però nosaltres us volem proposar la recepta més tradicional. De ben segur que la millor opció és comprar un bon tortell de pastisseria, però fer-ho a casa pot ser una bona opció per a divertir-nos, especialment amb els nens, i sorprendre a tota la família. Si heu tocat una mica el gremi del dolç, veureu que tampoc té una gran complicació, però sí diversos passos a seguir amb certa rigorositat.

Com fer el tortell de reis?

Ingredients: 300 g de farina de força, 3 ous, 50 g de llet, 25 g de sucre, 15 g de llevat fresc premsat, 150 g de mantega, 5 g de sal, ratlladura de llimona i/o taronja, canyella en pols. Per al massapà: 150 g de pols d'ametlla, 150 g de sucre i una mica d'aigua. Per a la decoració: fruita confitada, ametlla picada i 10 g de sucre esponjat.

El rei i la fava, protagonistes del tortell de reis. — Jordi Pujolar / ACN

En una màquina d'amassar o en atuell, fem la massa començant per integrar el sucre i la sal en la mantega prèviament temperada. Hi afegim després els 50 g de llet i els 3 ous, i continuem pastant. Afegim també ratlladura de llimona i/o taronja al gust. Després hi inntegrem la farina tamisada, on podem incorporar també el llevat esmicolat, o havent fet un preferment amb una mica d'aigua i uns 50 g de la farina. També podem afegir canyella en pols.

Pastem fins que la massa quedi ben elàstica, que la puguem estirar sense que es trenqui. Si no hem fet el preferment, aquí haurem de deixar fermentar un mínim de 30 minuts, fins que dobli el volum. Deixarem la massa tapada amb un drap, en un lloc de la casa que no sigui fred i sense corrents d'aire.

Mentrestant fem el massapà, mesclant la pols d'ametlla i el sucre. Perquè quedi una bona textura, hi haurem d'afegir una mica d'aigua, fins a tenir una massa prou tova i que no es trenqui. També podem treballar la farina prèviament en un robot de cuina, el que ajudarà al fet que deixi el seu oli i millorarà la hidratació. Estirem la massa en forma de xurro sobre una superfície enfarinada, i col·loquem el rei o la reina i la fava a l'interior, recoberts amb paper d'alumini.

Estirem també la massa en forma de xurro, posem el massapà a sobre i l'embolcallem, deixat el tortell farcit, i li acabem donant la forma circular. Deixem fermentar novament amb el mateix procediment, durant un parell d'hora o fins que dobli el seu volum. Podem deixar-lo fins a 24 hores, fins i tot, si tenim temps i paciència. Quan hagi llevat, el pintem amb ou i decorem amb les fruites confitades, el sucre esponjat i l'ametlla picada. Enfornem al forn preescalfat a 200 graus durat uns 20 minuts.