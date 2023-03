Reclamen unes eleccions accessibles que garanteixin el dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual

Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, apel·la a l'administració pública i tots els partits polítics a promoure unes eleccions municipals accessibles que facilitin i fomentin la participació en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat intel·lectual de cara als comicis de maig.

En aquest sentit, la federació recorda que és imprescindible crear entorns electorals accessibles i promoure l'accessibilitat cognitiva en totes les fases del procés electoral, facilitant-ne la comprensió, ja sigui creant documents en lectura fàcil, utilitzant una senyalística accessible o fent pedagogia entre les persones implicades en el procés sobre com donar suport a persones amb discapacitat.

Una de les principals reivindicacions, de fet, i sobre la qual Dincat ja ha apel·lat a tots els partits polítics en diverses ocasions, és la importància d'adaptar els programes electorals a lectura fàcil per tal que tothom els pugui entendre, una pràctica molt poc habitual que, en no dur-se a terme, suposa una vulneració del dret a la informació de moltes persones. Dincat recorda que la Lectura Fàcil és el mètode de creació, adaptació i validació de documents perquè siguin més fàcils de llegir i entendre.

Víctor Galmés, director de Dincat, reivindica que "les eleccions han de ser accessibles i inclusives si es vol ser un país realment democràtic on totes les persones tinguin el dret a participar en igualtat de condicions". "És un deure de la societat i de l'administració pública garantir que tota persona que tingui la voluntat de votar, compti amb les eines, suports i recursos necessaris. Cal, per tant, i com a punt de partida, que tota la informació electoral sigui de fàcil comprensió i s'eliminin urgentment totes les barreres d'accessibilitat cognitiva que puguin dificultar la participació d'aquest col·lectiu", afegeix.

Per tot plegat, Dincat ha posat en marxa una campanya de sensibilització i incidència política i social i ha desenvolupat accions de formació i informació adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual i a professionals de les entitats per promoure i fomentar la participació entre el col·lectiu. Al mateix temps, s'ha iniciat una ronda de trobades amb els diferents partits polítics per a reclamar unes eleccions accessibles i traslladar les principals demandes del col·lectiu.