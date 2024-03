El record de Puig Antich inunda la presó Model de Barcelona en el 50 aniversari de la seva execució

50 anys més tard de la seva execució per garrot vil a les mans del règim franquista, Salvador Puig Antich continua viu en la ment de tots aquells que reivindiquen la seva lluita i honren la seva figura com a militant antifeixista. Aquest dissabte 2 de març, coincidint amb la data del seu assassinat, l'antiga presó la Model ha obert les seves portes a 300 persones per celebrar la primera de les sis jornades "Puig Antich. El compromís vigent 1974-2024", dedicades precisament a reflexionar sobre la repressió, el compromís polític i la pena de mort, entre altres tòpics.



El mateix lloc on el jove revolucionari va passar les seves últimes hores de vida s'ha convertit en un símbol de recuperació de la memòria i les llibertats democràtiques. Un espai que l'expres polític i expresident de l'Uruguai entre 2010 i 2015, Pepe Mujica, ha volgut enaltir: "Fan molt bé de cuidar la cultura i la memòria. Si no canvia la cultura, no canvia res".

Connectat telemàticament des de l'altre costat del Charco, Mujica ha conversat amb el periodista David Fernández i els també represaliats del franquisme Anna Sallés i Carles Vallejo. Tots dos han recordat la seva experiència personal darerre dels barrots de la Model i han llançat qüestions al convidat uruguaià relacionades amb els espais de pedagogia per a la defensa dels drets humans i la justificació de la lluita armada.



Quant a la primera qüestió, Mujica ha volgut incentivar la creació d'espais com la Model: "Jo vaig estar en una presó com aquesta, de la qual em vaig escapar dues vegades. El capitalisme és una cosa formidable. Van transformar la galeria en un coqueto shopping. La presó que havia conegut en la dècada de 1930 el bressol d'un grapat d'anarquistes, ara està en un barri coqueto, dissimulant el seu passat".

En relació amb la lluita armada, l'expresident ha argumentat que pot acabar sent "inevitable" si una "tirania ofega un poble" i li lleva el dret a "triar, pensar o comunicar-se". "Té sentit amb els avanços tecnològics? No ho sé. Però històricament David sempre va lluitar contra Goliat", ha afegit durant la seva intervenció.

En aquesta mateixa línia, David Fernández ha posat sobre la taula el conflicte en el qual es troba immers el poble palestí: "En aquestes jornades parlem de l'ahir per a reflexionar sobre l'avui i el demà. Com veus la cruïlla de Palestina que ens interpel·la per acció o omissió?". Mujica ha respost: "S'ha generat massa odi i cal parar-ho. Caldrà passar molt de temps i tenir una frontera internacional garantida. El poble palestí necessita tenir la seva pau i la seva pàtria. Una altra cosa significa prolongar la desgràcia. Nomes el món occidental té les eines per fer això".

L'última execució del franquisme

Igual que la caiguda de les Torres Bessones, l'assassinat de Puig Antich és un d'aquests esdeveniments que marquen la història i que tothom grava a foc en la seva ment. Tant Sallés com Vallejo han recordat aquest dissabte què feien en el dia de l'execució i quines conseqüències va implicar. Per a Fernández, l'execució del jove militant és una cosa encara incomprensible, igual que una democràcia no sigui capaç de revisar el seu cas, revocar la seva sentència i honrar la seva memòria.

Mentre la justícia no fa la seva feina, artistes com Juan Diego Botto o Eduard Fernández han pujat a l'escenari de la quarta galeria de La Model per llegir poemes emblemàtics relacionats amb la repressió o la lluita i el compromís polític de poetes com Federico García Lorca, Vicent Andrés Estellés, Antonio Machado o María Elena Walsh.

El cicle de jornades "Puig Antich. El compromís vigent 1974-2024" s'allargarà fins dijous que ve 7 de març i comptarà amb la presència d'una trentena de personalitats, per honrar la memòria del revolucionari i continuar amb les lluites que a actualment continuen candents.