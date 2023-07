Recreen l'entrada de les tropes republicanes a la Fatarella en el 85è aniversari de la batalla de l'Ebre

Una cinquantena de persones han recreat l'entrada de les tropes republicanes el juliol de 1938 a Fatarella (Terra Alta), amb motiu del 85è aniversari de la Batalla de l'Ebre. Amb aquest exercici de memòria històrica, els participants s'han posat a la pell de soldats republicans, nacionals i civils i han recordat la retirada de l'exèrcit franquista de la vila, on feia tres mesos que s'hi havia instal·lat. També han recreat la confusió de dos batallons republicans que van atacar-se abans d'arribar a Fatarella.

Aquest acte no es feia des de l'any 2017, però el president de l'Associació Lo Riu, Àlex Sambró, ha volgut reivindicar la seva importància per no repetir "les barbaritats d'una guerra". Paral·lelament, aquest dissabte també es van col·locar llambordes Stolpersteine per homenatjar sis veïns deportats als camps d'extermini nazi.

Recreació "per no oblidar"

Per unes hores, la població de la Fatarella ha tornat a viure la jornada del 25 de juliol de 1938. És la data en què es va produir la retirada de les tropes feixistes, davant l'avís que soldats republicans s'acostaven al municipi. En una situació d'inferioritat d'efectius, el bàndol nacional va ordenar l'abandonament de la vila.

L'arribada dels republicans però, no va ser tranquil·la; la nit anterior, un batalló de brigadistes i una divisió republicana van confondre's amb l'enemic i es van atacar mútuament. Amb la primera llum del dia, van ser conscients de l'error i van entrar a la Fatarella, on van instal·lar-se durant els 115 dies que va durar la batalla de l'Ebre.

Tot plegat s'ha pogut rememorar aquest diumenge a la plaça major de la Fatarella, punt on s'han concentrat fins a nou grups de recreació històrica de Catalunya i l'Aragó. Una cinquantena de persones han interpretat soldats dels dos bàndols per mostrar d'una banda, com era la convivència entre civils i militars i de l'altra, representar amb armes de fogueig l'atac entre brigadistes republicans.

Segons el president de l'Associació Lo Riu, Àlex Sambró, la recreació d'aquest diumenge és una representació fidedigna dels fets ocorreguts en aquest municipi de la Terra Alta, que té com a voluntat recordar aquest capítol de la història. "Creiem que aquests actes s'han de fer per recordar, no oblidar, per transmetre a les generacions futures el que va passar i fer memòria. En definitiva, perquè no torni a passar una guerra i les barbaritats que s'hi fan", ha remarcat Sambró.

L'Associació Lo Riu reivindica la recreació històrica de l'inici de la batalla de l'Ebre com un exercici de memòria històrica coincidint amb el 85è aniversari d'aquest episodi de la Guerra Civil espanyola i en un moment en què els discursos d'extrema dreta tornen a ser presents a l'esfera pública. "Ens trobem que quan hi ha ajuntaments que canvien cap a tendències ideològiques més de dretes, solen suprimir els actes de memòria històrica", ha lamentat Esteve Corbella, membre del grup de recreació Primera Línia. La seva agrupació és una de les nou que aquest diumenge han interpretat soldats nacionals. En el seu cas concret, s'ha posat a la pell del cap de la Falange al municipi.