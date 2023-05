Recta final de campanya de Trias a Sarrià-Sant Gervasi, el districte "maltractat" per la poca inversió de l'Ajuntament

Recta final de la campanya i els partits tiren cap a casa. És el que ha fet Xavier Trias, candidat de Junts a Barcelona, que ha reclamat al districte de Sarrià-Sant Gervasi una "gran mobilització" el 28-M perquè "es vota un dia però el càstig dura quatre anys: i ja ha passat".

Trias crida a la mobilització: "Es vota un dia però el càstig dura quatre anys"

En un dels últims actes de campanya per les eleccions municipals, que s'acaba aquest divendres, els omnipresents temes de neteja, mobilitat i seguretat han tornat a centrar els discursos tant de Trias com de la resta de membres de la llista que han participat en la trobada davant del mercat del Putxet. Són temes estrella de la candidatura que defensa que "Barcelona s'ha convertit en una ciutat incòmoda".



Tampoc han faltat els dards a l'alcaldessa Ada Colau ni al candidat socialista i soci del govern municipal, Jaume Collboni, a qui han retret que actualment el districte amb més renda per càpita sigui el que rep menys inversions de l'Ajuntament. "Cal votar Trias perquè Sarrià-Sant Gervasi deixi d'estar maltractat i de ser el vagó de cua en inversions", ha afirmat el regidor Jordi Martí Galbis, número 3.

Vuit visites de Colau en l'actual mandat

També han retret a Colau que tan sols hagi visitat vuit vegades el districte en l'actual legislatura. La candidatura té confiança en què seran la força més votada al districte, com ha passat històricament, però ha instat els simpatitzants a ser-ho "amb diferència" perquè la "victòria" a la ciutat -que donen per feta- "no serà còmoda".

Actualment la pugna per Barcelona es preveu com un ajustat frec a frec entre les tres candidatures, amb PSC i Junts empatats a 10 regidors i Barcelona en Comú molt seguida, amb entre 9 i 10, segons l'estudi de Key Data per a Públic. "Votar Collboni és votar Colau", ha reblat el regidor.

Trias, "alcalde de Catalunya"

Trias ha insistit en què "la ciutat està bruta, és insegura i la mobilitat és una bogeria", mentre que ha entomat el repte de Martí Galbis de proclamar-se no tan sols alcalde de Barcelona sinó de Catalunya: "Hem de ser capital de la catalanitat i defensors de la llengua", ha afegit.

Galbis ha alertat sobre la "pandèmia de la inseguretat" que arriba també fins a aquest districte de la zona alta i s'ha compromès a reformar la comissaria que hi ha actualment, que està "obsoleta".



La també candidata i política històrica d'Unió, Joana Ortega, ha alertat sobre la situació del comerç de proximitat al barri i ha proposat la creació d'una agència público-privada per definir polítiques comercials i convertir Barcelona en la primera capital europea del comerç de proximitat.



No obstaculitzar la càrrega i descàrrega i fer que la mobilitat "no vagi en contra de l'activitat econòmica" són altres dels punts que ha defensat, així com i impulsar un Observatori de la Restauració.

El turisme, en el punt de mira

El debat sobre el turisme ha estat present durant tota la campanya i també ha tret el cap en aquest acte a la plaça Frederic Soler. Ortega ha carregat contra el consistori, que considera que el planteja "com una dicotomia, de a favor o en contra, i això és una visió immadura".

Ortega defensa un "pla de turisme" per gestionar un "sector de sectors"

La candidata ha defensat "gestionar el turisme", incloent, altre cop, una millora en la seguretat, la neteja, l'incivisme i "pal·liar les externalitats negatives" d'aquest "sector de sectors". "Cal un pla de turisme que abordi els diferents àmbits, s'ha de governar per tots els barris", ha insistit.



L'habitatge ha estat un dels grans absents en els discursos dels candidats, a diferència del rol central que ha tingut durant tota la campanya, deixant entreveure que no és un dels problemes principals dels veïns.