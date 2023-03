Recullen més de 500 signatures en suport del pla per la renda bàsica que el PSC vol eliminar

Més de 500 persones han signat un manifest en suport de la renda bàsica universal, incloent personalitats com els actors Lluís Homar i Ariadna Gil, artistes com Clara Peya i Paula Grande, acadèmics, periodistes, actors i directors de teatre. Ho han fet després que el PSC condicionés l'aprovació dels pressupostos a què el pla pilot que la vol començar a implementar a Catalunya aquest gener perdi la partida que el Govern li destinava.

El pla pilot havia de començar al gener amb el pagament de 800 euros als beneficiaris

"Durant les darreres setmanes hem vist com el PSC es manifestava públicament contra el Pla pilot amb uns arguments de molt baixa qualitat", lamenta el text, que també adverteix que la partida que s'hi destinava ja està fora dels pressupostos acordats. Titulat "Renda Bàsica Universal, un dret no una caritat, el manifest sosté que "Catalunya ha d'avançar en drets, no retrocedir davant d'aquells que tenen por a la llibertat de la seva població".



Aquesta mesura, signada per ERC i la CUP en l'acord d'investidura, contemplava el pagament de 800 euros per adult en un projecte que beneficiaria fins a 5.000 ciutadans. Per la quantia i l'abast, era "un dels més ambiciosos d'Europa", segons el propi Govern, que va crear una Oficina pel pla pilot que depenia directament de Presidència.

Els signants apunten que la renda bàsica universal és "un complement dels drets fonamentals" i una garantia "perquè la vida que valgui la pena ser viscuda sigui un dret assequible per a totes les persones".



Els actors Josep Julien o Sergi López, l'actriu Georgina Latre, les periodistes Anna Pacheco i Andrea Gumes, el futbolista Oleguer Presas, l'escriptora Blanca Llum Vidal i la sociòloga Iolanda Fresnillo són algunes de les altres personalitats que hi han donat suport. Actualment el manifest està obert per recollir més signatures.

Durant les negociacions per aprovar els pressupostos, el PSC va demanar al Govern que eliminés la prova pilot de la RBU per a poder destinar aquests recursos a altres partides. Tot i que als comptes no apareix una partida com a tal, a la llei de mesures sí que es fa referència al pla, i els socialistes van registrar una esmena per eliminar-ho.