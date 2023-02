Recuperen dos quadres de Dalí robats a Barcelona valorats en 300.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han aconseguit recuperar i retornar als seus propietaris dos quadres originals de Salvador Dalí valorats en 300.000 euros. Totes dues obres havien estat robades durant el gener de 2022 en un pis de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, i després de la investigació policial i el peritatge per determinar-ne l'autenticitat han pogut passar a mans dels seus legítims propietaris. Els autors del robatori, tres germans de 50, 53 i 55 anys, es troben en llibertat amb mesures cautelars.

La investigació de la Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos va iniciar-se amb la denúncia del robatori fa una mica més d'un any, i va aconseguir identificar els tres homes que actuaven a la part alta de Barcelona i a Sant Cugat. Els tres germans, residents a Granollers, Les Franqueses del Vallès i Berga, van ser detinguts el passat mes de maig per pertinença a grup criminal i robatori amb força a interior de domicili, i posteriorment van ser posats en llibertat amb mesures cautelars a l'espera del judici.

Actuaven de forma minuciosa. Vigilaven els pisos on volien entrar, establien les rutines dels propietaris i hi accedien els caps de setmana, quan no hi havia ni vigilància ni servei de consergeria. Estaven especialitzats en la substracció d'obres d'art, joies i peces de col·leccionisme que posteriorment donaven sortida al mercat internacional. A banda dels tres lladres, dues persones més amb antecedents similars també van ser arrestades per la pertinença al mateix grup criminal. Eren les encarregades, pressumptament, de participar en la receptació del material sostret.

Un dels dibuixos recuperats de Salvador Dalí, data del 1922. — CME

Després de recuperar les obres d'art, els investigadors van traslladar-les a la Fundació Gala-Salvador Dalí per certificar l'autenticitat de les dues obres originals. Els dos dibuixos havien estat realitzats per Salvador Dalí l'any 1922 per il·lustrar el llibre Les Gràcies de l'Empordà, per encàrrec de l'escriptor Pere Coromines.

Fruit de la investigació del robatori de les dues obres de Dalí, els agents ha relacionats els lladres amb altres set robatoris. En els escorcolls als domicilis dels germans s'han pogut recuperar cinc obres gràfiques atribuïdes a Joan Miró, que encara no ha estat expertitzades; 55 rellotges, alguns dels quals d'alta gamma; diverses col·leccions de monedes i bitllets de diferents països i èpoques, i diverses plomes, bolígrafs i altres objectes d'or i argent.

En el marc d'aquestes investigacions, s'han recuperat 37 peces de diferents artistes, amb un valor estimat d'uns 700.000 euros. Totes aquestes obres es van recuperar en condicions correctes i sense danys aparents. Enguany, i referit a les investigacions tancades, els Mossos d'Esquadra han detingut 12 persones per fets relatius a robatoris de patrimoni.