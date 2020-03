Reducció de passatgers i de línies de busos, trens i el transport col·lectiu

Les mesures de restricció pel coronavirus han afectat severament les ofertes de mobilitat de Catalunya, que s'han reduït davant l'ordre de confinament.El conseller de Territori, Damià Calvet, ha anunciat aquest dilluns a la tarda que reduiran la freqüència horària de servei en dies laborables del transport públic ferroviària i per carretera entre un 33 i un 67%, sigui urbà o interurbà. Tot i que encara és possible moure's pel país sempre que sigui per motius d'extrema necessitat, el transport públic ha retallat dràsticament els fluxos de viatgers, així com l'oferta. De fet, la Generalitat ja en demana el tancament total, tal com ha expressat el conseller d'Interior, Miquel Buch, qui ja no té les competències per clausurar el transport públic després de l'Estat d'Alerta decretat pel Govern espanyol. Buch ha anunciat que preveu reduir el transport públic al 5 % de l'habitual si es fa efectiva la seva demanda de confinament total.



Ara per ara, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reduiran a partir d'aquest dimarts el seu servei al 60% en hores puntes i al 40% la resta d'hores, a excepció de la línia Anoia - Barcelona, on no aturen els trens entre la Pobla de Claramunt i Igualada, municipis confinats a causa del brot de coronavirus a la Conca d'Òdena. Per altra banda, els viatges amb trens de llarga distància de RENFE, AVE o Avant s'han reduït a la meitat. Tampoc funciona el tren cremallera de Montserrat ni el funicular de Sant Joan, i els serveis d'FGC van tancar tres hores abans de l'horari habitual dissabte a la nit, aproximadament al voltant de les 23 hores. Tot i que la disponibilitat d'FGC fins ara era la normal, s'ha registrat una baixada de la demanda del 81,5% des de dilluns passat.

D'altra banda, els busos d'empreses privades que circulen per connectar el territori català també han reduït la seva freqüència. Monbus, Alsa o Avanza han cancel·lat part dels trajectes de llarga distància amb l'Estat i restringeixen algunes de les connexions habituals a dins de Catalunya. A tall d'exemple, Teisa Bus abaixaran la regularitat entre setmana a l'habitual els dissabtes, mentre que Monbus només oferirà un trajecte cada hora per cada línia. Altres empreses mantenen les connexions, però recomanen no viatjar almenys que sigui per motius estrictament necessaris, com ara Bus Plana.

Pel que fa a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), el servei de metro i busos han registrat un 80% menys d'afluència entre les 7 i les 11 h del matí d'aquest dilluns. Per contra, el pic de gent s'ha concentrat abans, entre les 6 i les 7 del matí, quan el volum de passatgers era la meitat d'una jornada normal, el 49%, generant moments de molta concentració de gent. Per aquest motiu, TMB ja ha anunciat que treballaran per incrementar al màxim les línies de metro de més afluència, sobretot l'L1 i l'L5. Els busos de l'àrea metropolitana, que també segueixen oferint el servei normal, han registrat entre un 75 i un 80% del servei habitual. TMB recomana que els passatgers es distribueixin al llarg dels combois i els vehicles per aconseguir la distància necessària entre passatgers.



A més, aquesta tarda l'Ajuntament de Barcelona també ha anunciat que tanca els serveis del bicing, l'oferta pública de bicicleta. A les 14.00 h s'ha fet efectiva aquesta mesura, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i en coordinació amb l'Agència de Salut Pública de la ciutat.