Referèndum abans del 2025, rescat social i control democràtic de l'economia, grans propostes de la CUP pel 14-F

La denúncia de la repressió –"la que ve de l'Estat i la que ve d'aquí [la Generalitat]"-, les crítiques a ERC i JxCat per practicar "autonomisme" i per les constants "lluites partidistes" al Govern i, sobretot, l'aposta per celebrar un nou referèndum d'autodeterminació durant la propera legislatura, per portar a terme un programa de rescat social i per "democratitzar l'economia" han marcat l'acte en què la CUP ha presentat les seves propostes polítiques per a les eleccions al Parlament del 14 de febrer. Celebrat al recinte de la fàbrica Fabra i Coats, l'esdeveniment -amb el títol "Un nou cicle- ha servit per constatar que la formació de l'esquerra independentista manté els seus eixos històrics -independència, feminisme, ecologisme i socialisme-. I que, probablement, fins als comicis s'incidirà molt en les propostes socials i econòmiques, arran de l'increment de la precarietat que ha provocat la pandèmia de Covid-19.



Amb un format coral -hi han intervingut regidors, diputats, membres del secretariat nacional i antics càrrecs que sonen per encapçalar la candidatura-, ha estat el diputat al Parlament Carles Riera l'encarregat de cloure'l, comprometent-se a celebrar "un referèndum que faci efectiva l'autodeterminació abans del 2025", a banda de "guanyar l'amnistia" pels presos i represaliats polítics. De fet, el diputat ha assegurat que "assumirem totes les responsabilitats que calgui pels drets socials i nacionals i fer efectiu el dret a l'autodeterminació amb la desobediència i per construir un país per a tothom amb un rescat social". Riera, que va encapçalar la llista cupaire a les eleccions del 21 de desembre de 2017, ha llançat crítiques a ERC i JxCat per portar el país a un "atzucac autonomista" a partir del seu "independentisme màgic".

Final de cicle polític

La CUP no ha amagat que considera que la política catalana ha arribat a un final de cicle i que els comicis han de servir per obrir-ne un de nou que permeti progressos a nivell nacional i social. En paraules de l'exregidora a Barcelona Maria Rovira, "sabem resistir, però volem persistir i passar a l'ofensiva " i es tracta d' "arrencar un nou cicle" per donar resposta "a la crisi social, econòmica i de cures". En aquest sentit, l'actual membre del secretariat nacional -l'executiva- de la formació, advoca per un "triple embat" que permeti un "control democràtic de l'economia" per tal que "estigui al servei de les persones"; per la "defensa de la vida", el que implica "posar la vida de les dones al centre" i també tenir en compte els límits ecològics del Planeta; i per un embat "per fer efectiu l'exercici de l'autodeterminació", bàsicament a través del referèndum.

La CUP aposta per garantir uns serveis "100% públics" i per la nacionalització dels sectors essencials i dels estratègics

A nivell econòmic, per exemple, la proposta política [vegeu document adjunt] planteja garantir que els serveis públics siguin "100% public en titularitat, gestio i provisio de serveis a la ciutadania", i alhora vol nacionalitzacions dels sectors "considerats essencials" i també dels que es considerin "estratègics". Mentre que a nivell de programa de rescat social les principals mesures són la renda bàsica universal i garantir "l'habitatge digne per a tothom", prohibint el desnonaments i ampliant el parc de pisos públics de lloguers, sobretot a través dels habitatges buits i d'aquells destinats fins ara a l'allotjament turístic.

Eulàlia Reguant, exdiputada i també antiga regidora a Barcelona, ha posat també l'accent en l'àmbit econòmic per destacar que "hem vist com un sistema només regulat pels mercat no pot donar resposta a les necessitats de les comunitat". I ha proposat el feminisme i l'ecologisme com a respostes, a partir de mesures com una renda bàsica universal -que permetria la "responsabilitat col·lectiva de les cures"-, i el repartiment del treball –"volem treballar menys per treballar totes"-, a banda de la necessitat de "viure diferent" com a única opció per afrontar l'emergència climàtica.

A l'espera de determinar qui va a les llistes, hi hauria la possibilitat d'articular una confluència amb Guanyem i Anticapitalistes

La CUP encara no ha anunciat quines persones encapçalaran les seves llistes pel 14-F i, precisament, Reguant és un dels noms que sona com a hipotètica cap de llista. Paral·lelament, aquesta setmana ha transcendit que la formació estaria en converses amb l'espai municipalista de Guanyem -que té com a referent principal l'antiga alcaldessa de Badalona Dolors Sabater- per articular una confluència conjunta als comicis. Una altra formació que s'hi podria sumar seria Anticapitalistes, que fa tot just un any va deixar de formar part dels comuns.