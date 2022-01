Cap de setmana de mobilitzacions sindicals a Catalunya contra la nova reforma laboral, que enfila una setmana intensa davant la seva votació al Congrés el proper 3 de febrer sense tenir els suports necessaris assegurats. La gira a Catalunya de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, no ha alterat els plans de les forces sindicals independentistes i alternatives, que han convocat manifestacions dissabte i diumenge davant una proposta que consideren un "frau" i un "maquillatge".

La Intersindical considera el text totalment "insuficient" davant la precarització

La Intersindical es mobilitzarà aquest diumenge de forma coordinada amb els sindicats majoritaris del País Basc (ELA i LAB) i de Galícia (CIG) davant el que consideren "l’incompliment" del Govern espanyol a l’hora de derogar la reforma laboral de 2012. Consideren "una presa de pèl" l’acord entre el govern de coalició, patronal i sindicats majoritaris (UGT i CCOO), i recorden que en els darrers 40 anys hi ha hagut 25 reformes laborals, "vuit de les quals han estat un clar retrocés dels drets dels treballadors".



Tot i reconèixer que el nou text "fa tímids avenços" en la regulació de la temporalitat i la prevalença dels convenis sectorials per sobre dels de les empreses, consideren la reforma totalment "insuficient" per avançar en la regulació d’un mercat laboral "precaritzat".

Els principals punts de desacord són en matèria d’acomiadaments i en la primacia del marc estatal sobre l’autonòmic, tant pel que fa a la negociació col·lectiva com a l’aplicació de convenis. "El marc estatal de negociació s’ha demostrat menys combatiu i la sacralització que en fa aquesta reforma és un intent d’atenuar les lluites sindicals dels territoris", afirmen. La Intersindical assenyala que això es traduirà en què se seguirà imposant la negociació col·lectiva estatal: "A Catalunya els convenis que pactem seran paper mullat si n’hi ha un d’espanyol".

Pel que fa als acomiadaments, consideren que la proposta "perpetua la precarització del mercat laboral" en no modificar la normativa que permet acomiadar "de forma unilateral, sense cap garantia ni defensa dels treballadors". Així, lamenten que tot i que sembli que permet avenços respecte la temporalitat, no deroga l’acomiadament col·lectiu sense autorització administrativa prèvia. "Es manté un dels trets distintius de la desregulació", afirmen. A més, critiquen que es mantingui les indemnitzacions en 33 dies per any treballat enlloc de recuperar els 45 vigents abans de la reforma del 2012.

La incapacitat de l'Administració per impugnar els ERO és una altra de les mancances que denuncien

Per això, el sindicalisme alternatiu fa una crida coordinada a la protesta el 30 de gener, que a Catalunya serà a la Plaça del Rei de Barcelona, i reclamen als partits catalans al Congrés que no validin una reforma que manté "un mercat laboral basat en la precarietat i en l’economia de casino".

Per una "derogació real" de la reforma del 2012

D’altra banda, la CGT, la CNT, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), COS, Cobas i Solidaritat Obrera també fan una crida a manifestar-se el 29 de gener per una "derogació real" de la reforma laboral de 2012. Denuncien que el Govern espanyol de coalició i els sindicats majoritaris "han mentit": "Cap modificació que compti amb el suport de la CEOE farà res que no sigui un maquillatge que consolida el pitjor del greu atac que vam patir ara farà 10 anys".



Per aquest motiu, els sindicats reclamen la derogació real de les reformes de 2010 i 2012, en la línia del que, defensen, s’havia anunciat. En una carta que les seccions sindicals de la CGT de SEAT han entregat a Díaz durant la seva visita a les instal·lacions, lamenten que es mantingui la indemnització de 33 dies per any treballat en cas d’acomiadament, la facilitat de les empreses per justificar ERO i acomiadaments objectius o la incapacitat de l’Administració per impugnar-los. "Que els nostres salaris no s’equiparin a l’alta inflació que patim fa que les classes populars s’empobreixin cada vegada més", afegeix la missiva.

Hi haurà mobilitzacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Sabadell. A més, el mateix dia 3 es concentraran davant la subdelegació del Govern espanyol al matí i davant la seu de Foment del Treball a la tarda.

Declaració conjunta al Congrés

El Govern espanyol no té assegurada encara la majoria al Congrés per aprovar la reforma, que es votarà dijous vinent. Aquest dijous, ERC, CUP, Bildu i BNG han presentat una declaració conjunta que reclama la "derogació" de la reforma laboral del 2012 i una negociació "ambiciosa" que vagi molt més enllà de l'acord aprovat pel Consell de Ministres. La declaració situa ERC lluny d'un possible suport a la llei, però manté una porta oberta al diàleg. El diputat republicà Jordi Salvador ha deixat clar que la seva formació busca obrir una negociació que l'executiu espanyol fins ara ha negat, però ja ha advertit que "si no hi ha millores substancials" a la reforma, ERC votarà "no".



"Si no hem tancat la porta de cop el primer dia és perquè al darrere de les lleis hi ha persones, i perquè hi ha unes quantes coses que s'han tocat que són bones, però a partir d'aquí si no hi ha millores substancials la nostra posició pot ser el no", ha dit en una roda de premsa al Congrés dels Diputats.