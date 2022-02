Els comuns apreten per intentar que ERC se sumi al grup de partits que aquest dijous donaran suport a la reforma laboral al Congrés dels Diputats. Tal com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN, la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha avisat en els darrers dies el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que si els republicans no avalen la nova norma del Govern espanyol "hi haurà conseqüències" al Parlament.

Això deixaria el Govern amb un únic soci possible, la CUP

De fet, els comuns han posat sobre la taula la possibilitat en ferm de retirar tots els suports i tancar la porta a les negociacions amb Aragonès, malgrat que el president hagi dit que segueix comptant amb ells després de l'aprovació dels pressupostos.



Aquest escenari deixaria el Govern i el president amb un únic soci possible, la CUP, que últimament s'ha mostrat molt crítica amb l'executiu i manté que no està en condicions de ser un soci estable, en considerar que no s'estan complint els pactes als que va arribar amb Aragonès.



Fonts dels comuns asseguren, però, que la interlocució amb el president i ERC és fluida i es manté viva, i encara hi ha marge perquè els republicans replantegin el seu posicionament al Congrés.