El temps que porta el vaixell Open Arms aturat al port de Barcelona "es comptabilitza en morts, no en hores". En una setmana s'han trobat 25 cossos sense vida a les platges de Libia i aquest any, segons les xifres "oficials" ja han mort 80 persones al Mediterrani.



Aquests morts pesaran sobre les consciències de qui decideix bloquejar l'activitat de qui defensa la vida dels nàufrags, afirma l'ONG catalana que té el vaixell que porta el seu nom retingut al port de la capital catalana des del passat 7 de gener, per decisió de la Capitania Marítima. Aquest dissabte, per denunciar-ho, ha decidit convocar una manifestació al carrer, des de la seu de la Delegació del Govern espanyol fins l'oficina d'Informació a Barcelona del Parlament Europeu.

Mig miler de persones han fet aquest recorregut per reclamar que l'Administració permeti salpar el vaixell.



La Capitania Marítima denega al barco el permís de sortir al Mediterrani central "per raons administratives". No està garantit que l'Open Arms pugui desembarcar als nàufrags que rescata en un port pròxim i segur, afirma, però l'organització humanitària considera que "la retenció del vaixell respon no a consideracions tècniques, sinó a decisions polítiques". Així ho han posat de manifest en un document que han llegit i repartit, i en el qual han denunciat la vulneració de drets recollits a convenis internacionals sobre assistència persones en perill a la mar i sobre l'estatut dels refugiats.

"Llibertat Open Arms" ha estat el lema més repetit durant la marxa encapçalada per un grup de voluntaris de l'ONG, que portaven les armilles salvavides que utilitzen en els seus rescats en el mar.

Manifestació al Passeig de Gràcia de Barcelona, en solidaritat amb Open Arms / PÚBLIC

"Rescatar persones no és delicte", "cap persona és il·legal", "no rescatar és assassinar" han cridat una i altra vegada els manifestants, que han qualificat de "feixista" el vicepresidet italià Matteo Salvini i de "covard" el president del Govern espanyol Pedro Sánchez. Els assistents han entonat a més la cançó "Bella Ciao", que cantaven els partisans a Itàlia durant la segona Guerra Mundial i que s'ha convertit en himne de molts dels voluntaris que actualment presten auxili als refugiats.



Open Arms ha agraït el suport d'una trentena d'organitzacions com el sindicat Comissions Obreres, Stop Mare Mortum, Casa nostra Casa vostra, Associació Altraitalia, Obrim Fronteres, La Fede.cat, CONFAVC o Fundipau,

Més morts al Mediterrani

La Marina Italiana també ha informat en les últimes hores d'un nou naufragi al Mediterrani central. Hi ha tres supervivents que han estat traslladats a Lampedusa, on estan rebent assistència mèdica. Els supervivents van informar que viatjaven amb ells 117 persones en l'embarcació que va partir de Líbia i que actualment estan mortes o desaparegudes.



D'altra banda, unes 53 persones han mort al mar d'Alborán, al Mediterrani occidental, d'acord amb informació recent proporcinada per ONGs. Sembla que l'únic supervivent d'aquest incident hauria estat rescatat per un vaixell pesquer que va passar a prop, després d'haver estat a l'aigua més de 24 hores, i està rebent tractament mèdic al Marroc. Els serveis de rescat marroquins i espanyols van estar tractant de localitzar l'embarcació i als supervivents durant diversos dies sense èxit.

"No es pot permetre que continuï la tragèdia del Mediterrani", ha dit Filippo Grandi, Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (ACNUR). "No podem fer els ulls grossos davant la gran quantitat de persones que moren a les portes d'Europa. No s'han d'escatimar esforços per salvar vides en perill en el mar".

Acció dissuasòria dels Estats contra les ONG

En el 2018, 2.262 persones van perdre la vida tractant d'arribar a Europa a través del Mediterrani i ACNUR ha donat a conèixer la seva preocupació pel fet que les accions dels Estats estiguin dissuadint cada vegada més les ONG de realitzar operacions de rescat, i demana que s'eliminin immediatament.

Al mateix temps ACNUR assenyala que es necessiten més esforços per evitar que els refugiats i immigrants emprenguin aquests viatges desesperats. Es necessiten més vies legals i segures per a accedir a l'asil a Europa per a aquelles persones que fugen de la guerra i de la persecució, de manera que ningú es vegi forçat a posar la seva vida en mans de xarxes de tràfic i de traficants.