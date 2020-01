Mentre les llistes d’espera per aconseguir el darrer Iphone continuen creixent, iniciatives com el gran recapte d’aliments ens posen davant dels nassos una trista realitat: a Catalunya hi ha gent que passa gana. Però també sabem que hi ha llars on pateixen pobresa energètica, i que són moltes les famílies que tenen dificultats per arribar a finals de mes. Amb aquest escenari, és evident que les festes de Nadal encara fan més visibles les desigualtats i mancances, per això les campanyes per recollir joguines per als nens i nenes més desfavorits són fonamentals, de fet les crides socials a la solidaritat per a que tots els infants rebin una joguina s’han multiplicat. Hi ha desenes d’entitats i organismes públics que organitzen campanyes solidàries arreu de Catalunya. Per començar a les pàgines webs de gairebé tots els municipis catalans hi ha informació al respecte; i les associacions de veïns, ONG socials així com entitats i fundacions diverses, organitzen tota mena de campanyes solidàries per intentar que els que no tenen recursos passin unes festes de Nadal el més agradables i dignes possible.

Iniciatives històriques

Les campanyes solidàries no són fruit de la crisi econòmica, fa dècades que n’existeixen i Cap nen sense joguina de Ràdio Barcelona, SER Catalunya, és una de les més antigues. Amb més de 50 anys d’història, acostumen a aconseguir recaptacions que ronden els 40.000 euros, xifra que fa possible que milers d’infants tinguin un regal per Reis. Enguany ja ho tenen tot a punt per continuar procurant que les joguines formin part de la màgia del dia dels mags d'Orient per a nens i nenes de Barcelona malalts o sense recursos. Busquen joguines noves, i el punt de recollida de joguines és a la mateixa ràdio, al carrer Casp número 6 i a l’Aliança del Poblenou els dies 3, 4 i 5 de gener. En aquesta campanya, fins i tot hi col·labora el Papa. Jorge Mario Bergoglio, després de ser entrevistat per Jordi Évole va signar un imant de nevera que serà subhastat el 5 de gener a la propera edició de la marató radiofònica benèfica amb més història.

Una altra de les campanyes històriques i més conegudes és la que organitza la Creu Roja. Amb el lema de Els seus drets en joc, aquesta campanya recull joguines noves, no bèl·liques ni sexistes. Des de Creu Roja asseguren que “en moments de crisi, els infants que viuen en situació de pobresa o d’exclusió social es troben davant d’una situació de pèrdua d’oportunitats (menys salut, menys èxits educatius, pitjors condicions d’habitatge, relacions socials deteriorades, més exposició a la violència)”.

Garantir igualtat d’oportunitats: educació i lleure.

Una altra entitat molt activa és el Casal dels Infants. Aprofiten el Nadal per emfasitzar la campanya dels donatius per reforçar la solidaritat i el compromís dels que volen col·laborar. No obstant, també recullen joguines, però ho fan a través de la campanya Escola Suma que funciona tot l’any i consisteix en què els nens d’arreu del territori visitin el Casal dels Infants i els portin joguines, targetes de metro… d’aquesta manera els nens i nenes ja prenen consciència des que són petits. En períodes de vacances escolars des del Casal dels Infants ofereixen més opcions d’educació i lleure per garantir la igualtat d’oportunitats. El Casal és present al barri del Raval, al de la Mina, a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, i també a Salt (Girona).

Els Reis Macos de Sant Antoni

A Barcelona, una de les oenegé veïnals més actives és De veí a veí del barri de Sant Antoni. Durant tot l’any mantenen activa una xarxa d’ajuda i recullen roba, joguines i tot tipus d’objectes, per no deixar cap aniversari sense regal o cap nadó sense cotxet (sempre en la mesura de les seves possibilitats). I quan arriben aquestes dates engeguen el projecte Reis Macos de Sant Antoni en el qual s’implica tot el barri i pretén no deixar cap infant sense joguines la nit més màgica de l’any. El dia 5 al migdia fan una festa al centre de dia pels avis depenents del barri, i a la nit després de la cavalcada, diferents equips reparteixen les joguines. Per col·laborar amb De veí a veí hi ha temps fins el 4 de gener i tota la informació és al web de veía a veí https://www.deveiavei.org



El valor de les joguines

Al quart estudi de l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja, L’impacte de la crisi en la infància i l’entorn escolar, es posa de manifest que de 5 de cada 10 infants atesos, no es poden permetre joguines a l’aire lliure (bicicletes, patinets, etc.) i que 6 de cada 10 no realitzen activitats de lleure.



No es tracta del valor material que poden tenir les joguines, sinó d’altres valors més intangibles a curt termini. El joc i les joguines amaguen un impagable valor educatiu i didàctic ja que amb elles els infants comencen a desenvolupar aptituds i habilitats que poden ser claus en el seu creixement i en el seu futur. Quants arquitectes hauran trobat la seva vocació apilant peces de fusta? I és en aquest sentit que totes les fonts consultades consideren molt important evitar que cap infant es quedi sense rebre un joc o joguina que reforci la seva evolució natural, perquè un infant que no pot jugar és un infant discriminat i exclòs socialment.



Precisament, tenint en compte el valor didàctic de les joguines, l’Institut Català de les Dones (ICD) divulga la campanya #trenquemestereotips, una actuació de sensibilització a les xarxes socials que convida a prendre consciència de la importància del temps de joc per educar els infants en els valors de l’equitat entre dones i homes. La campanya fa especial èmfasi en la no transmissió d’estereotips sexistes a través de les joguines i a mostrar creativament la seva adhesió a aquesta idea amb missatges i/o fotografies a facebook, twitter i instagram amb l’etiqueta #trenquemestereotips.