La regeneració de Ciutadans: fixatges que van fer carrera al PP i el PSOE

Ciutadans està 'armant-se' per a la campanya electoral. Els de Rivera aprofiten cada oportunitat que se'ls presenta per a carregar contra el bipartidisme, però al mateix temps 'fitxen' a expolítics de PP i PSOE per engrossir les seves files. És el cas de Joan Mesquida, un històric del PSOE que va ser exdirector de la Policia amb José Luis Rodríguez Zapatero, i de Silvia Clemente, expresidenta de les Corts de Castella i Lleó amb el PP, formació en la qual ha exercit càrrecs des de 2001 fins a aquest mateix dijous.



Han estat uns fitxatges 'in extremis'—aquest dimarts es tanca el termini per presentar les candidatures— i com cap compleix amb els requisits requerits per la normativa interna, que exigeix tenir 9 mesos d'antiguitat en la formació,

el diumenge l'executiva nacional va celebrar una reunió extraordinària telemàtica per aprovar la seva incorporació com a "independents", que el consell general de la formació —el màxim òrgan entre congressos— ha ratificat aquest mateix dilluns.

Clement ha estat ratificada pel consell general amb 109 vots a favor, 3 en contra i 2 abstencions. Mesquida per, la seva part, ha comptat amb 115 vots a favor i una abstenció. La candidatura de l''expopular' és la que més recels desperta, un sector de la formació —encapçalat pel seu contrincant a les primàries, Francisco Igea i amb el suport de Luis Garicano, el candidat de Cs al Parlament Europeu— s'ha mostrat públicament en contra de la dirigent.



Després de conèixer que l'executiva nacional habilitava la candidatura de l''expopular' (Igea pertany a l'executiva nacional), va convocar la roda de premsa en la qual va revelar que deixava el Congrés i concorria a les primàries per a ser el candidat a la Junta. "No representa el missatge de regeneració i no és la candidata ideal", va afirmar davant els mitjans.



Tant Mesquida com Clement parteixen d'una situació avantatjada respecte als seus rivals perquè compten amb el suport de la direcció. Inés Arrimadas, portaveu de l'executiva, ha reivindicat els dos fitxatges i ha destacat que Rivera és l'únic líder capaç d'"unir" i "atreure talent". "Mentre altres partits es descomponen i tenen lluites internes", Ciutadans "és l'únic partit que continua creixent", que "continua incorporant talent de la societat civil o amb experiència política prèvia", ha assenyalat en roda de premsa després de la reunió de l'Executiva permanent.

L'exdirector general de la Policia i la Guàrdia Civil, Joan Mesquida, al costat de l'exdelegat del Govern a Madrid, Soledad Mestre, observant el botí, valorant en més de tres milions d'euros, recuperat per la Policia quan la setmana passada van detenir els pressumptes autors de l'atracament de la marca de joieria Cartier.

Casado va assegurar el divendres— en una visita a Navas del Marquès (Àvila)— que la seva relació amb Clement era bona i que va ser una "sorpresa desagradable" la seva marxa, però va voler deixar clar que no comparteix "en absolut" les apreciacions sobre Alfonso Fernández Mañueco, el candidat 'popular' a presidir Castella i Lleó, a qui recolza. Clement el va acusar d'actuar amb "hipocresia" i encoratjar "campanyes de difamació" contra ella.



La resposta de la direcció del PP aquest dilluns després de conèixer la candidatura de Clemente a les primàries de Ciutadans —en boca del seu sotssecretari d'organització, Javier Maroto— ha estat que Clement ha pecat de "falta d'honestedat". "Cadascú elegeix als candidats que vol", ha assenyalat Maroto, en tot cas "les informacions periodístiques que apuntaven a la falta d'honestedat de Silvia Clemente són anteriors a la seva entrada en Ciutadans, per això la gran sorpresa" ha resolt.