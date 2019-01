El regidor de Badalona Jose Téllez anirà a judici per impedir que es requisessin uns cartells d'Òmnium sobre l'1-O

El regidor de Guanyem Badalona en Comú Jose Téllez haurà d'anar a judici el proper 10 de gener pel cas dels cartells d'Òmnium Cultural durant la campanya pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Els fets que s'investiguen es remunten al 25 de setembre del 2017, quan Téllez, que aleshores era el tercer tinent d'alcaldia i responsable de les àrees d'Hisenda, Patrimoni i Recursos Humans del govern municipal encapçalat per Dolors Sabater, va agafar d'un cotxe de la Guàrdia Urbana uns cartells amb el lema "Hola Europa" que els agents havien requisat prèviament i va retornar-los als activistes d'Òmnium Cultural. La fiscalia l'acusa d'un delicte de desobediència i demana per a ell una condemna de sis mesos de presó i inhabilitació.

És una absoluta vergonya arribar a judici per impedir que es requisin... uns cartells!

El que va a judici és la llibertat d'expressió. La Fiscalia de l'Estat demana per mi 6 mesos de presó i inhabilitació... https://t.co/IKDvgjBrC8 — Jose Téllez (@JoseTellezBDN) 4 de gener de 2019

En un tuit al seu compte de Twitter, Téllez, actualment regidor a l'oposició, ha manifestat que "És una absoluta vergonya arribar a judici per impedir que es requisin uns cartells! El que va a judici és la llibertat d’expressió". Entre molts altres suports, el regidor també ha rebut el suport virtual del president de la Generalitat, Quim Torra, que, com ell, ha qualificat el cas d'"absoluta vergonya".

Estimat @JoseTellezBDN , completament d’acord. És una absoluta vergonya. Tot el meu suport i quedo a la teva disposició. Una abraçada. https://t.co/gtQ8siNvyh — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 4 de gener de 2019

El 9 de novembre de 2017, Téllez va negar-se a declarar davant la Fiscalia per aquest cas. Aquell dia, en sortir de la Ciutat de la Justícia, va reconèixer que va voler “evitar” que la policia local requisés els cartells, però que allò va ser un acte de defensa del dret de la propaganda política “M’acusen d’obstrucció a la justícia, però jo demano al poder judicial espanyol que deixi d’obstruir la democràcia”, va afirmar.



Posteriorment, al gener de l'any passat el regidor va tornar-se a negar a declarar, en aquesta ocasió davant del jutge. Als mitjans, Téllez va insistir que l'acció pretenia garantir el dret a la llibertat d'expressió dels activistes d'Òmnium. A l'enganxada de cartells hi participava el president de l'entitat, Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre de 2017 i acusat per la Fiscalia del Tribunal Suprem de rebel·lió en la macrocausa de l'1-O.