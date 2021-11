L'Assemblea de representants del Consell de la República ha escollit Ona Curto, regidora de la CUP a Arenys de Mar, com a presidenta. Ho ha fet en un ple celebrat a Canet de Rosselló (Catalunya del Nord) aquest diumenge. Curto ha quedat per davant de Maria Costa i Jordi Pessarodona que ocuparan les dues vicepresidències del Parlament. Els membres de l'assemblea també han votat les dues secretaries, que han estat per Joan Puig i Assumpció Lailla. Després de les votacions dels càrrecs del Parlament, s'han aprovat les comissions de treball. Tot plegat en un ple en què hi han participat els membres de l'assemblea i que ha comptat amb la presència, entre d'altres, de Carles Puigdemont, Toni Comín o Laura Borràs.



Després de ser escollida, Curto ha reivindicat la "transversalitat" del consell i ha demanat "ser-hi i ocupar" aquest espai. Considera que es tracta d'una eina "molt útil", si bé reconeix que actualment "falten electes". "Ara per ara és l'eina que té més contingut i estratègia. És important que la legitimem i que la tinguem en compte", ha assenyalat. La nova presidenta també ha destacat la forta presència femenina en el consell, que compta amb més del 70% de dones i assenyala que el Consell per la República és "una eina més" per arribar a la independència. "Si no funciona aquesta en trobarem d'altres", ha reblat.



Ara mateix, només 40 dels 121 representants del CxR són persones amb càrrecs institucionals "El més important és que s'hi vagin sumant, però sí que és cert que en falten molts", ha reconegut la presidenta.

En el ple, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha subratllat que per arribar a la independència "a vegades cal transitar per camins que no estan fressats, i algú els ha de fressar". "I sovint reps esgarrinxades", ha afegit. Aquest és el paper, ha dit, que ha de tenir el consell. A més, ha remarcat que els avenços a Catalunya al llarg de la història sempre s'han produït justament "fressant camí".



Puigdemont ha apuntat que els camins "transitables" cap a la independència "poden ser més o menys còmodes o més difícils". "Es pot transitar per una autopista, quatre carrils, ben pavimentada i il·luminada; per carreteres comarcals, però a vegades cal transitar per camins que no estan fressats", ha indicat. És aquí on ha situat el Consell per la República.