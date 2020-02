Reguant defensa el seu dret a no contestar a Vox davant del Tribunal Suprem

L’exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant investigada per delicte de desobediència, ha declarat avui al jutjat d’instrucció 10 de Madrid, imputada arran d'haver-se negat a respondre a l'acusació popular de Vox durant el judici del Procés, celebrat al Tribunal Suprem.



Reguant ha exposat, tant abans d’entrar al jutjat d'instrucció com a la sortida, que entrava als jutjats a argumentar perquè van negar-se a respondre la formació d'ultradreta. L’exdiputada ha fet referència a l’escrit de la defensa de Jordi Cuixart, que ja va apuntar que acceptar a Vox com a acusació popular era "una manera d’ometre la responsabilitat del tribunal de garantir un judici just i una eina més de l’estratègia repressiva de l’Estat", ha indicat.



Davant d’aquesta situació, l'exdiputada ha defensat "el dret a dissentir", per tal de no donar espais o altaveus a l’extrema dreta i ha exposat que "davant del feixisme tenim dret a exercir l’objecció de consciència i combatre’ls des de tots els àmbits".



A la sortida de la declaració, que ha durat uns vint minuts, Reguant ha explicat que ha respost a les preguntes de la jutgessa i del seu advocat. "He tornat a repetir el que vaig dir al Suprem, acceptant que assumia les conseqüències però posant sobre la taula que la presència d'un partit d'extrema dreta condicionava tot el procés judicial", ha assegurat. "Davant d'això la millor manera que van trobar era actuar a consciència i, per tant, no contestar-los", ha afegit.



Abans de la seva declaració, a les portes dels jutjats s'hi han concentrat desenes de diputats de la CUP, JxCat, ERC i EH Bildu. Entre elles, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, la diputada de la CUP Mireia Vehí o els diputats d'ERC Montse Bassa i Joan Josep Nuet. També l'ha acompanyat Víctor Jiménez, un dels '14 de Vallekas' denunciats per Vox.



També està imputat pel mateix motiu l'exdiputat de la CUP Antonio Baños, que declararà el 18 de març per vídeoconferència. Quan es van negar a contestar les preguntes del partit d'extrema dreta, el president del Suprem, Manuel Marchena, els va imposar una multa de 2.500 euros a cadascú. El cas continua en fase d’instrucció a l’espera del pronunciament de la jutgessa, però es podrien enfrontar a penes de tres mesos a un any de presó.