Reguitzell de peticions per tenir observadors al judici de l'1-O

El judici als dirigents independentistes que en poques setmanes arrencarà al Tribunal Suprem serà, sense cap mena de dubte, la gran cita judicial de l'any. L'enorme expectació política i mediàtica que desperta també té un trasllat en ambients jurídics, fins al punt que molts advocats admeten que, tot i no participar-hi directament, serà el judici de les seves vides. Si això s'hi uneix les sospites que els acusats no tindran totes les garanties -com al·leguen les defenses com a conseqüència d'una instrucció, del jutge Pablo Llarena, plena de possibles vulneracions als drets fonamentals dels dirigents sobiranistes-, s'entén que les peticions per exercir d'observadors durant el judici es multipliquin.



Només aquesta setmana, la plataforma International Trial Watch – Catalan Referendum Case i l'ONG Amnistia Internacional han demanat tenir un espai al tribunal per exercir d'observador, mentre que l'Advocacia catalana estudia fer el mateix. Ignasi Puig, el nou president del Consell de l'Advocacia Catalana, ha explicat a Catalunya Ràdio que les comissions de drets humans del Consell els han demanat que enviï'n observadors al judici de l'1-O i ha dit que ho estan estudiant. Puig, en qualsevol cas, s'ha mostrat partidari que hi hagi observadors durant el judici, per tal que hi hagi la "màxima transparència" en una cita en la que, segons el seu parer, la justícia espanyola es juga la seva credibilitat. Així mateix, ha opinat que durant el judici els presos polítics "haurien d'estar en llibertat" per garantir el seu dret de defensa o, com a mínim, tenir condicions de semillibertat que els permetin preparar en condicions el judici amb les seves defenses.

D'altra banda, la plataforma International Trial Watch – Catalan Referendum Case, ha anunciat que ha presentat al Tribunal Suprem la sol·licitud per tal que li faciliti la presència de cinc observadors a la sala on se celebrarà el judici. La intenció de l'entitat és que els observadors estudiïn el desenvolupament del procés i en realitzin informes finals sobre qüestions com el respecte dels drets fonaments i les garanties processals als acusats, així com sobre possibles vulneracions del dret de reunió i manifestació, d'expressió i de participació política. Els observadors, però, no serien els mateixos sempre, sinó que cada setmana es comunicaria la seva identitat. En qualsevol cas, hi haurà representants d'organismes internacionals.



Finalment, també aquesta setmana, Amnistia Internacional (AI) ha enviat un escrit al Suprem on demana tenir un espai dins la sala del judici perquè membres de l’organització puguin seguir-lo i "avaluar" que es compleixen totes les garanties per a un judici just. L’entitat vol supervisar directament que el procediment es fa correctament. L'ONG s’ha pronunciat en diverses ocasions contra la presó provisional dels presos polítics -tot i que no els anomena així- i n’ha demanat l’alliberament, sobretot amb relació l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.