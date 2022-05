L’empresa sud-coreana ILJIN Materials, fabricant de components de bateries, obrirà una fàbrica a Mont-roig del Camp (Baix Camp) que donarà feina a 500 persones. Es tracta de la seva primera planta de producció a Europa, amb una inversió de 600 milions d’euros. El conseller d’Empresa i Treball del Govern, Roger Torrent, ho ha anunciat aquest dilluns després de reunir-se a la capital de Corea del Sud, Seül, amb directius de la companyia.



Torrent ha destacat la importància de l’acord, ja que ILJIN és "una de les úniques empreses en l’àmbit mundial" dedicades a la fabricació de làmines de coure per a bateries de vehicles elèctrics i productes electrònics.

La previsió és que estigui operativa a partir del 2024 amb una superfície de 30.000 m2 entre la fàbrica, les àrees de magatzem i un edifici tècnic. ILJIN Materials, fundada l’any 1968 i amb seu central a Seül, compta actualment amb 1.100 treballadors a escala internacional. Des de la seva fundació només disposava d’una planta de producció a Iksan (Corea del Sud), però fa pocs anys va construir una nova fàbrica a Malàisia. La companyia compta amb clients com LG Energy Solution, Samsung SDI, Volkswagen o Northvolt, entre d’altres.

Torrent ha subratllat que l’operació respon a la voluntat del Govern de "reindustrialitzar" el país en "clau verda, amb projectes d’alt valor tecnològic, que generin ocupació de qualitat i estiguin alineats amb els reptes col·lectius de la societat". Per això ha assenyalat la importància de tancar l’acord amb ILJIN, una empresa "molt ben posicionada" en la cadena de valor.

També ha remarcat la seva dedicació en la recerca i el desenvolupament, ja que des del 2016 ha patentat un total de 91 projectes. "És una empresa connectada amb les noves tecnologies, que arrossegarà el conjunt de l'economia", ha afirmat el conseller. Així mateix, ha recordat que es tracta d’una notícia "magnífica" pel futur de la indústria de l’automoció a Catalunya i ha agraït als responsables la seva confiança en l’ecosistema productiu català. "Han valorat la nostra situació estratègica, el talent humà i l’aportació de les administracions implicades", ha conclòs.

Entorn òptim per la fabricació d’elecfoil

L’empresa es dedica a la fabricació del producte elecfoil, una làmina de coure - patentada per la multinacional - que és més fina que un cabell humà i esdevé un element bàsic per a les bateries de liti. Segons el Govern, aquest fet converteix la inversió d’ILJIN en "estratègica i d’alt valor afegit" per a Catalunya, ja que és un component "clau" per la composició del càtode de les bateries elèctriques utilitzades als vehicles elèctrics i en aplicacions d’emmagatzematge d’energia.



Es preveu que aquesta inversió tingui un fort efecte multiplicador per als proveïdors locals, tal com ha passat a Malàisia, i a la captació de nous projectes d’inversió estrangera vinculats a aquest àmbit. Segons el CEO de l’empresa, Jeon-Sik Yang, un dels motius pels quals s’han decidit per Catalunya ha estat pel clima, ja que la temperatura que hi ha a la Mont-roig del Camp és idònia per a la producció d’aquest material.