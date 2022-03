El pla pilot de la Renda Universal Garantida de Catalunya s’implementarà el gener del 2023 amb una quantia al voltant dels 800 euros per persona adulta. Aquest dijous s’han iniciat les jornades de treball per al disseny d’aquest projecte, que tindrà una durada de dos anys, i el qual el Govern ha definit com un "dels més ambiciosos d’Europa". De moment encara no s’ha decidit en quins municipis es portarà a terme, però sí que s’ha fixat en 5.000 el total de ciutadans que beneficiarà.

A diferència d’altres experiències, la proposta catalana és de les més rellevants que s’han fet fins al moment, tant pel que fa a la xifra de participants, com per la quantitat de diners que percebran. La Renda Bàsica Universal és una prestació econòmica de caràcter individual, incondicional i universal. La seva justificació rau en arguments de caire ètic, com l’eliminació de la pobresa o l’assegurança de l’existència material de tothom. Tanmateix, segons el Govern, l’efecte redistributiu que suposaria sobre la resta de polítiques socials o l’actual model institucional fan "aconsellable" realitzar una prova pilot que permeti ajustar-ne el disseny per minimitzar qualsevol desajust.

Per tal de tirar endavant el projecte, l’executiu va crear l’oficina del pla pilot, que ha fixat i presentat aquest dijous unes primeres bases com la temporalitat, les característiques del pagament, la quantia o el calendari. Tot i això, l’objectiu principal de les jornades que se celebraran fins divendres és sotmetre la proposta a la consideració de mirades expertes abans de donar llum verd a la seva posada en marxa definitiva.

Segons el professor de sociologia i assessor de l'oficina del pla pilot de la Renda Bàsica Universal, Bru Laín, es tracta d’un "exercici de transparència" per presentar els avenços i conèixer l'"opinió pública" al respecte. "Volem posar en consideració dels experts la feina que s’ha fet per poder millorar el disseny experimental del projecte que plantegem", ha afirmat.

Les bases de l’experiment

De moment, segons el llindar de pobresa a la llar, la quantia de la prestació seria de més de 900 euros pels adults unipersonals o monoparentals, 700 euros pels adults que conviuen amb altres adults i 300 euros pels infants. El pagament es faria de forma mensual, mitjançant una transferència bancaria al compte de la persona beneficiària. L’objectiu és que tots els habitants dels municipis escollits rebin la prestació sense excepció, no obstant, al voltant d’un 20% de la població amb els ingressos més elevats finançaria gran part d’aquesta política. Per tant, en termes nets, no tothom hi guanyaria. Segons l’oficina, també s’hauria d’estudiar l’encaix que tindria amb ajudes ja existents.



La prova pilot es vol portar a terme en un seguit de municipis que encara no s’han decidit, durant un període de 24 mesos. Un cop finalitzats aquests dos anys, hi haurà una avaluació de la seva implementació i del seu impacte amb enquestes, grups de discussió, entrevistes i altres mètodes que s’estan acabant de definir.