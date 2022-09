Renfe defensa la puntualitat de Rodalies i qüestiona el seu traspàs a la Generalitat

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha qüestionat que el traspàs de Rodalies comporti millores en el servei. "La Generalitat es posarà a conduir els trens?", s'ha preguntat Táboas en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio'. En aquesta línia, ha defensat que Renfe és l'operadora i presta els serveis que té encomanats, de manera que "moltes vegades" els incidents que ha d'afrontar "no tenen a veure" amb si ho gestiona l'executiu espanyol o la Generalitat.

Així mateix, Táboas ha assegurat que la puntualitat dels trens és superior al 90%, un percentatge que es troba "molt per sobre" d'altres ciutats d'Europa com Dublín o Lisboa, entre altres. "Renfe té un bon servei si es compara amb qualsevol capital europea", ha sentenciat Táboas.

Per la seva banda, el conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, fa mesos que insisteix que vol "gestionar des de la proximitat" el servei de Rodalies. En una entrevista amb l'ACN, Puigneró va fixar el debat de política general que se celebrarà del 27 al 30 de setembre com a "data límit" per encarrilar la negociació del traspàs.