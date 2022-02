La reparació del Pont del Petroli, el símbol més preuat de Badalona, s'eternitza

Les grans obres i els projectes de remodelació urbanística tendeixen a patir retards però si els sumem una pandèmia mundial i tres canvis de govern, és difícil que surtin els comptes. S’han complert dos anys del temporal Gloria que va destrossar part de la costa catalana i que a Badalona es va emportar el seu símbol més preuat: el Pont del Petroli. Durant el curt mandat de Xavier Garcia Albiol, l’exalcalde va anunciar que els badalonins podrien tornar a trepitjar el pantalà l’estiu de 2023. L’actual alcalde, el socialista Rubén Guijarro, ja ha actualitzat que el que es farà l’estiu del 2023 serà començar les obres. La previsió inicial és que els treballs tinguin una durada d’entre 9 i 12 mesos.

El Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (LIM-UPC) està elaborant un estudi que permeti reconstruir el pont amb garanties per si torna a produir-se un impacte com el del temporal Gloria. El passat mes de desembre, l’Ajuntament de Badalona va renovar el conveni amb la UPC ja que aquest estudi encara està en marxa. Els càlculs del govern municipal passen per licitar les obres a finals d’aquest 2022 que tot just acabem de començar i iniciar les obres a l’estiu del 2023. La UPC ha comunicat a l’Ajuntament que l’estiu és el millor moment per fer les tasques sota l’aigua que permetran reforçar l’estructura del pont.

Guijarro: "No és una obra fàcil, no és un projecte fàcil ni una estructura fàcil"

"No és una obra fàcil, no és un projecte fàcil ni una estructura fàcil", assegura l’alcalde Rubén Guijarro. Fins ara, l’estudi que estaven elaborant els experts pretenia reforçar el Pont del Petroli de tal manera que un temporal no torni a destrossar-lo. Però ara s’ha posat sobre la taula una segona opció: "estan mirant de trobar una alternativa més lleugera perquè la reparació sigui més fàcil si el pont pateix les inclemències del temps", diu Guijarro.

El tros final del Pont del Petroli que ha quedat desconnectat després que el temporal d'onades va trencar la passarel·la. — Ajuntament de Badalona

Dos anys del temporal Gloria

El temporal que va viure la costa catalana entre el 20 i el 22 de gener de 2020 va destrossar un Pont del Petroli que l’Ajuntament de Badalona va remodelar i inaugurar com a passeig l’any 2009 gràcies a la tossuderia d’un pastisser de barri que durant anys es colava a la infraestructura i pintava el pont per conservar-lo. S’havia convertit en una icona de la ciutat, escenari de desenes d’anuncis, sèries de televisió i videoclips musicals. Era el segon cop que es trencava i s’havia de tancar al públic -el primer va ser a causa d’un altre temporal a principis de 2017- però ningú s’imaginava l’abast de la tragèdia.

Les onades dels dos primers dies de temporal van impactar sobre l’estructura però amb poca força. No va ser fins la matinada del 22 de gener quan onades de fins a sis metres d’alçada van partir en dos el pont i van fer saltar diversos elements de l’estructura. L’estudi de la UPC constata que l’acumulació de sorra a la base del pont va propiciar un onatge més intens. Les onades que van impactar sobre el pantalà durant 48 hores van fatigar l’estructura. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que una tempesta com la que es va viure fa dos anys pugui tornar a repetir-se. Per això, analitzen al detall l’estructura per garantir-ne la seva continuïtat.

Una vista del Pont del Petroli en la seva totalitat on es pot apreciar com s'endinsa en el mar. — Montse L. Cucarella

Un símbol de Badalona a preservar

"És un dels nostres símbols, el més bonic i el que més gent visita"

Respecte les darreres previsions del consistori badaloní, la remodelació del Pont del Petroli ja suma un nou any de retard. Per tant, si es compleix el nou calendari, Badalona haurà estat quatre anys sense trepitjar el seu símbol més preuat. "Apostem clarament pel Pont del Petroli", afirma categòricament Rubén Guijarro. Segons l’alcalde, "és un dels nostres símbols, el més bonic i el que més gent visita". El pressupost destinat a la reparació del pont és d’un milió i mig d’euros.