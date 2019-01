Representants de les VTC 'amenacen' de portar el Govern als tribunals si aprova l'actual decret

El final de la vaga de taxistes no posa fi al conflicte. Mentre el sindicat principal del sector, Élite Taxi, vol donar una "treva" al govern català perquè compleixi les mesures, els representants de les empreses VTC pressionen la Conselleria de Territori i Sostenibilitat perquè no apliqui les mesures anunciades per regular la contractació d'aquest tipus de transport.



El líder d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha defensat en roda de premsa la decisió d'aturar les mobilitzacions, aprovades per la mínima en una tensa assemblea: "El sector del taxi ha decidit donar una treva fins a la setmana vinent". Álvarez ha demanat a la Conselleria que aprovi i apliqui el decret-llei que obligarà a contractar els vehicles de lloguer amb conductor, els VTC, amb mínim uns 15 minuts d'antelació, ampliable fins a una hora per Ajuntaments i altres institucions com l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquesta regulació permetria distingir el sector del taxi com un complement al transport públic a plataformes com Uber o Cabify, que operarien com a transport privat per a particulars.



Álvarez ha assenyalat que, tot i que el reglament que l'AMB podria desenvolupar d'acord amb el decret-llei del Govern no estigui llest pel Mobile World Congress, els taxistes coneixeran els eixos bàsics a finals de febrer, i ha agraït l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la voluntat de "fer justícia" en ordenar el transport.



Durant la jornada d'avui, l'anècdota l'han protagonitzat un grup de taxistes que s'han desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) a casa de l'expresident a l'exili Carles Puigdemont per exposar-li el conflicte. Segons Élite Taxi, hi han anat desenes de vehicles, que han estat rebuts per Puigdemont.



Les empreses VTC demanen la dimissió de Calvet

Per altra banda, els empresaris de les VTC no cessen amb les seves reivindicacions. En una compareixença pública, el president de la patronal Unauto VTC a Catalunya, Josep Maria Goñi, ha demanat la dimissió del conseller Damià Calvet i ha exigit la paralització del decret: "El fem directament responsable d'intentar destruir el sector de VTC a Catalunya, destruir 4.000 llocs de feina i deixar sense servei a milers de ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana", ha assegurat. Goñi considera que les mesures de la regulació "expulsen de Catalunya tot el sector de VTC, no només les plataformes de mobilitat" com Uber i Cabify, que ja han anunciat que abandonaran la ciutat si s'aprova la regulació.



El president en l'àmbit estatal, Eduardo Martín, ha enviat una carta a l'executiu català on alerta que, en cas que la mesura tiri endavant, Calvet i Torra hauran d'afrontar "responsabilitats personals, administratives i penals que exigiran a treballadors públics i responsables polítics". Assegura que la Generalitat haurà de respondre als recursos que "amb absoluta certesa" es formalitzaran i considera que es tracta d'un decret "altament discriminatori" per al sector. Està previst que el decret-llei s'aprovi el dimarts vinent al Parlament i entrari en funcionament el mateix dimecres.