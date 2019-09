La recent operació de l’Audiència Nacional contra activistes dels CDR, que ha comportat l’empresonament de set persones, ha copat bona part del protagonisme en un acte per denunciar la criminalització dels defensors dels drets humans. Celebrat al Col·legi de Periodistes de Catalunya, en l’acte l’advocada d’Alerta Solidària Eva Pous ha recollit les diverses negligències que s’han portat a terme en un procés en què, assegura, s’han “vulnerat” els drets de les persones detingudes.



L’advocada d'Alerta Solidària, l’organització que porta la defensa de sis dels set empresonats, ha denunciat que tot i que no s'ha aplicat la llei antiterrorista segons els canals establerts, de facto, estan rebent les mateixes restriccions: "No es van notificar les detencions, no es va permetre la comunicació entre advocats i detinguts, no s'ha notificat la resolució del jutge...".



Com ja havia denunciat prèviament l’organització, dilluns passat es van practicar registres sense la presència d'advocats en alguns casos i la majoria dels detinguts no van poder tenir accés a assistència lletrada fins més de 30 hores després. A més a més, no van saber on es trobaven fins a les 23.30 h de dilluns, quan els van comunicar que es trobaven a la comissaria de Tres Cantos de Madrid.

Sempre segons el relat de Pous, les vulneracions van continuar dijous, el dia que van declarar a l'Audiència Nacional i el jutge García Castellón va dictar la presó provisional. L’advocada ha explicat que el tribunal va assignar una persona que "aparentment era de protocol" però que va limitar la llibertat de moviment i comunicació entre advocats: "Vam demanar parlar amb advocats d'ofici per posar en comú el punt processal on ens trobàvem i fixar les passes a seguir, però no se'ns va permetre", un fet que, segons la lletrada, constitueix una "greu vulneració del dret a defensa".



En aquesta línia, els advocats dels activistes del CDR van demanar a la Guàrdia Civil i l'Audiència Nacional els "indicis mínims" per saber els fets que "s'atribuïen" a cada detingut, als quals, finalment, no van poder tenir accés: "Fins i tot la interlocutòria no fa cap mena d'esment a aquesta petició", un text que també ha arribat censurat als advocats. "És bàsic per exercir la defensa saber fins a quin extrem es porten les acusacions. El secret de sumari té la finalitat de protegir el desenvolupament de la investigació, però mai pot limitar el dret a defensa", ha denunciat. Per tant, els advocats encara no saben per quins fets s'acusa de terrorisme els seus clients, ni d'acord amb quins indicis.



A banda de lamentar la negativa que van rebre quan van demanar visitar els detinguts dijous al vespre, abans que fossin traslladats a la presó, Pous ha criticat les filtracions a la premsa sobre les investigacions, en secret de sumari: "Han de venir de fiscalia, de la Guàrdia Civil o de l'Audiència Nacional". La lletrada ha afirmat que són intoxicacions moltes d'elles "contradictòries" i que volen posar el relat de la Guàrdia Civil "sobre la taula".

Denunciat per CCOO criticar les tortures a presons



L’acte s’havia convocat inicialment en suport al president de l’Observatori del Sistema Penal i Drets Humans (OSPDH), Iñaki Rivera, denunciat per la sectorial de presons de CCOO per assegurar a TV3 l’existència de “tortures, maltractaments i vexacions” als centres penitenciaris de Catalunya i l’Estat. Rivera ha rebut la solidaritat de representants de diferents col·lectius de defensa dels drets humans.



La seva advocada, Laia Sala, ha anunciat que CCOO va presentar recentment un escrit per "donar per tancada aquesta situació", tot i que denuncia que, el passat 18 de desembre, el sindicat va tirar endavant el procés judicial, que encara segueix obert: "La intervenció de Rivera va ser exquisidament didàctica, divulgativa i de denúncia social per explicar el que succeeix a les presons". També ha afirmat que un altre sindicat, el CSIF, ha impulsat una altra denúncia que "pretén que Rivera es retracti": "Suposa no tenir en compte la llibertat d'expressió".

El mateix Rivera, present a la roda de premsa, ha publicat una carta dirigida a la portaveu de CCOO a Catalunya, María Montserrat Ros, on li recrimina que el sindicat hagi utilitzat la Justícia Penal contra ell: "Constitueix un atac directe a la llibertat d'expressió i als qui treballem -en condicions molt difícils- per a la protecció dels drets fonamentals de les persones privades de llibertat".



El president de l'OSPDH ha comptat amb el suport de l'advocada del centre Irídia, Anaïs Franquesa, del periodista i exdiputat de la CUP, David Fernàndez, així com del professor de dret de la UB i president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia, entre altres.