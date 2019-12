L’organització antirepressiva Alerta Solidària, que coordina les defenses dels CDR detinguts el passat 23 de setembre, ha anunciat que exigirà responsabilitats per les “vulneracions de drets” que han patit els activistes. Això ho ha anunciat en una entrevista a Catalunya Ràdio el portaveu de l’entitat, Xavier Pellicer, en una entrevista l’endemà que l’Audiència Nacional decretés la llibertat sota fiança de Ferran Jolis i Alexis Codina, de manera que ara mateix queden a la presó només dos de les set persones que hi van ser tancades inicialment.



En concret, Pellicer ha explicar que l’organització treballarà primer per aconseguir l’alliberament dels dos CDR que resten a Soto del Real -Jordi Ros i Germinal Tomàs-, després per “l’arxivament de la causa” contra ells i, finalment, “per exigir responsabilitats per les vulneracions de drets que han patit aquestes persones, tant en el tracte sota custòdia policial, com per les filtracions del contingut del sumari, a banda d’estudiar “si hi ha hagut prevaricació i altres vulneracions de drets fonamentals”. “Entenem que això no pot quedar així”, ha subratllat el portaveu d’Alerta Solidària.



L’anomenada operació Judes va executar-se el 23 de setembre, quan van detenir-se nou persones a les que de seguida es va acusar de terrorisme i de formar part dels Equips de Resposta Tàctica (ERT), una suposada facció radicalitzada dels CDR de la mai s’ha tingut cap constància ni ha reivindicat cap acció. De fet, els ERT només han aparegut al sumari del cas i en informacions de mitjans. Dues de les nou persones detingudes van quedar en llibertat de seguida i tot i que segueixen acusades de terrorisme, tres mesos després ni tan sols han estat citades a declarar. I les darreres setmanes, cinc dels set empresonats han sortit en llibertat sota fiança. L’Audiència Nacional ha reconegut que no se’ls pot atribuir la tinença d’explosius, perquè no se’n va trobar en cap dels registres, tal com ja va denunciar en el seu moment Alerta Solidària.



Per tot plegat, Xavier Pellicer ha afirmat que “les acusacions que se’ls han fet no tenen cap fonament, responien a una operació política”. “Com ja vam dir, no hi havia cap organització terrorista, era una acció judicial i policial per intentar aturar mobilitzacions. No hi ha cap tipus d’explosius, ja ho dèiem i ja constava en els informes del 23 de setembre. No hi ha cap acció que se’ls pugui imputar que entri a la categoria de terrorisme. El que es buscava era englobar dins la categoria de terrorisme tot un seguit de mobilitzacions i accions de desobediència per actuar contra tot un moviment polític, l’independentisme, i constatem que no els ha sortit bé”, conclou el portaveu d’Alerta Solidària.