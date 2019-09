Dos membres de l'organització juvenil Arran han estat detinguts per agents dels Mossos d'Esquadra aquest dijous després de participar a la manifestació de protesta contra l'acte que Vox va celebrar a Barcelona el 30 de març. Es tractaria de dos menors del barri de Sant Andreu (Barcelona), segons confirmen fonts de l'organització: un ha estat detingut al voltant de les 8.00 h del matí i posat en llibertat al migdia, mentre que al segon l'han arrestat aquesta tarda.



"Les dues detencions són de la mateixa assemblea. Creiem que evidencia encara més una voluntat d'atemorir", expliquen fonts d'Arran, per a qui responen a una estratègia per "criminalitzar la dissidència i atemorir la gent de cara a les mobilitzacions" que hi haurà quan es conegui la sentència del judici de l'1-O.

El 30 de març, els manifestants -convocats per Arran, els CDR i altres plataformes antifeixistes- es van concentrar pels carrers adjacents a la plaça Espanya de Barcelona, al costat de l'escenari de l'avinguda Maria Cristina on Vox va reunir la plana major del partit, inclòs el líder de la formació, Santiago Abascal. Els Mossos d'Esquadra van identificar una vintena de participants en la protesta contra els ultradretans.



Les dues detencions se sumen a la d'un membre del CDR aquest dimecres a Vilanova i la Geltrú, conegut com a Josant. Se'l va retenir per la seva participació durant les protestes del 30 de gener de 2018 davant del Parlament durant la investidura fallida de Carles Puigdemont, quan . Durant la nit de dimecres, es va organitzar una manifestació al seu poble natal en suport i ha sortit en llibertat aquest mateix dijous al migdia, després de passar la nit detingut



L'activista també va ser identificat tallant una carretera de la Ronda Litoral per evitar la celebració del Consell de Ministres a Barcelona del passat 21 de desembre, pel que la fiscalia l'acusa d'atemptat contra l'autoritat, danys, desordres i lesions, que sumen una demanda de presó de quatre anys per part de la fiscalia.