Tomb de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Aquest dilluns ha proposat que tres dels set CDR empresonats i acusats de terrorisme quedin en llibertat sota fiança. Es tracta d'Eduard Garzón, Xavier Duch i Xavier Buigas, a qui els demana una fiança de 9.000 euros a canvi de la seva llibertat. La decisió final la prendrà el jutge Manuel García Castellón.



Els tres són els empresonats a qui la sala penal de l'Audiència els va anul·lar l'ordre de presó en considerar que se'ls havia vulnerat el dret a defensa per no haver-los donat la informació a la qual tenien dret, un fet que també va passar amb Àlexis Codina. La sala va ordenar repetir la vista 24 hores després en la qual, de nou, el jutge García Castellón va ratificar el seu empresonament. Els lletrats dels detinguts van considerar-ho "una nova maniobra per mantenir el segrest".

Aquest dijous a la tarda també s'ha sabut que el jutge ha decretat nul·la l'entrada a presó d'un dels detinguts, Germinal Tomàs, tal com ja va passar amb quatre dels set empresonats. De nou, el jutge considera que s'han vulnerat el seu dret a defensa i que, per tant, la vista on es va decidir que Tomàs havia d'entrar a presó no és vàlida.



El jutge repetirà la vista aquest divendres a les 11.00 h on s'haurà de determinar altre cop si Tomàs ha d'entrar en presó preventiva o no. En el cas dels darrers quatre empresonats que van haver de repetir la vista, García Castellón va tornar a decretar presó provisional.

El jutge decreta nul·la la presó d'un dels detinguts

En aquella ocasió, així com a les anteriors, la Fiscalia n'havia demanat l'ingrés a presó, un criteri que ara sembla haver canviat per a Garzón, Duch i Buigas. Segons l'escrit de la Fiscalia, els detinguts no haurien tingut contacte amb els suposats explosius, motiu pel qual no veu necessari l'empresonament.



Els set membres dels CDR van ser detinguts i empresonats el passat 23 de setembre i tres dies més tard l'Audiència n'ordenava l'entrada a presó preventiva sota acusació de terrorisme en el marc de l'Operació Judas. La Policia Nacional va practicar escorcolls als municipis de Sabadell, Mollet i Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Torelló i Gurb.