La Fiscalia demana per a Jordi Pesarrodona una condemna de 12 mesos de multa a raó de 15 euros diaris i dos anys d'inhabilitació per a qualsevol càrrec públic, la màxima pena possible que contempla el Codi Penal per a un delicte de desobediència greu. Pesarrodona, que és regidor d'ERC i responsable de Cultura a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorroda (Bages), serà jutjat per no fer cas de la resolució del Tribunal Constitucional que acordava suspendre el referèndum de l'1 d'octubre. El judici es farà al jutjat número dos de Manresa.



No és la primera acusació que ha d'afrontar el regidor d'ERC com a conseqüència dels fets de la tardor del 2017. La primera va ser conseqüència de la fotografia que va fer-se amb un nas de pallasso al costat d'un agent de la Guàrdia Civil durant els escorcolls de l'institut armat al Departament de Governació el 20 de setembre. El van acusar d'un delicte d'incitació a l'odi, però la fiscalia va arxivar el cas l'abril de 2018. La segona ocasió, també va arxivada, va ser per una acusació de resistència greu a l'autoritat durant l'1-O.

La defensa de Pesarrodona en demanarà la lliure absolució, "perquè les conclusions provisionals de la fiscalia responen a un relat fictici i retorcen la llei per criminalitzar l’exercici de la desobediència civil i els drets a la llibertat d’expressió, manifestació i reunió". Segons els seus advocats, el judici, que es farà a Manresa, "posarà en evidència l’ànim de revenja a què ha sigut sotmès" Jordi Pesarrodona, a causa precisament de la seva icònica imatge amb el nas de pallasso.