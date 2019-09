Decisió polèmica del Departament d’Interior de la Generalitat. La Direcció General de Seguretat de la conselleria ha decidit sancionar dues persones de Montcada i Reixac que van ocupar durant una estona les vies de tren a la localitat en una acció el 14 de setembre de 2018 per reclamar-ne el soterrament. En concret, la sanció, que segons informa el mitjà local La Veu és de 601 euros per a cadascun i afecta Antoni Mollet, exportaveu de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total, i Miguel Escalona, també activista de l’entitat.



L’acció va portar-se a terme després d’una concentració per reclamar el soterrament de les vies a la ciutat, que s’havia convocat arran de l’enèsima víctima mortal -la 172, ara ja en són 173- per culpa d’un atropellament a les vies. La sanció se’ls ha interposat perquè Interior els atribueix una “infracció greu per intrusió en infraestructures o instal·lacions que presten serveis bàsics”, segons ha informat l’Ajuntament del municipi en un comunicat.



En el text, l’alcaldessa de la localitat, Laura Campos (En Comú Podem), troba “molt injust que una protesta ciutadana que sempre ha reivindicat les seves idees de manera pacífica pugui acabar amb sancions”. En la seva opinió “es tracta d’una acció més que desproporcionada, on dues persones han estat arbitràriament sancionades sense que se’ls exigís cap mena d’identificació”. I conclou que “tot plegat suposa un greu atac contra el dret de manifestació i una mesura que busca intimidar la població”.



Els dos activistes han decidit no pagar la sanció i presentar-hi un recurs. En declaracions a La Veu, Antoni Mollet considera que “pretenen escarmentar la ciutadania amb multes personals però això no impedirà que continuem reclamant el soterrament de les vies”.



La plataforma per reclamar el soterrament va néixer el 2006, després que el municipi es convertís en uns dels punts negres de la xarxa ferroviària, amb desenes de morts a les vies. Tot i les promeses dels governs estatals de torn -la línia l’opera Renfe i pertany a Adif-, el soterrament de la R2 al municipi no ha deixat d’ajornar-se. Les darreres informacions apunten que les obres de soterrament començaran l’any vinent. Sempre, evidentment, que no hi hagi un nou ajornament.