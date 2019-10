La Guàrdia Civil qualifica el Tsunami Democràtic com "una organització criminal que impulsa la comissió d'atacs terroristes". Ho fa en una carta enviada a instàncies de l'Audiència Nacional a la plataforma digital GitHub, on resideix el repositori de l'APP del Tsunami.



GitHub, que pertany a Microsoft i que s'utilitza per allotjar codis font, ha accedit a la petició del cos policial però ha publicat de manera íntegra la carta. La Guàrdia Civil assegura que "Espanya s'enfronta actualment a una sèrie d'aldarulls violents que involucren greus desordres públics i el sabotatge d'infraestructures crítiques", els quals vincula amb la investigació contra "l'organització criminal" Tsunami Democràtic que, segons el cos, té com a objectiu "coordinar aquests disturbis i accions terroristes utilitzant qualsevol mitjà possible".

Un d'aquests mitjans és la mateixa app, diu el text, ja que "proporciona informació sobre els aldarulls i permet als usuaris comunicar-se entre ells per coordinar aquestes accions". L'app, carregada per GitHub, és l'espai digital en el qual "les persones que desitgin participar en aldarulls poden accedir al repositori i instal·lar diferents versions d'aquesta aplicació al seu dispositiu".



GitHub compta amb una línia d'actuació contra la "censura a internet": obeir les notificacions oficials en cas que demanin el tancament del contingut però, alhora, notificar el fet als propietaris de l'app, publicar íntegrament les comunicacions oficials i limitar, en cas que sigui possible, la censura geogràficament. Aquesta ha estat l'actuació seguida en el cas del Tsunami, que ha inaugurat la carpeta "Espanya" al costat de la Xina i Rússia, on la plataforma acumula els casos de censura davant d'iniciatives digitals de la dissidència política.



El Tsunami ha emès un comunicat mitjançant les xarxes socials en el qual assegura que "constata que, tot i la censura de l'Estat espanyol intentant aturar les descàrregues de l'APP del Tsunami Democràtic, aquesta es pot seguir descarregant a través de Telegram". La plataforma assegura que el funcionament de l'aplicació no s'ha vist afectat i emplaça a la ciutadania a seguir descarregant-se-la, ja que és "una eina clau per a les properes mobilitzacions".



A més, ha insistit a identificar-se com un "moviment ciutadà que s'emmarca en la més estricta noviolència". Considera les acusacions de terrorisme i l'obertura de diligències per part de l'Audiència Nacional com una "vulneració flagrant de drets fonamentals que se sumen al tancament de webs de Tsunami Democràtic amb la col·laboració de les grans operadores espanyoles".

Nou pas repressiu de l’Estat Espanyol equiparant la llibertat d'expressió i el dret a protesta amb actes de terrorisme. Autoritarisme com a definició de la "democràcia" a l'Estat Espanyol.



No podran aturar el #TsunamiDemocràtic 🌊 pic.twitter.com/hx9EW8jjKP — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 30, 2019

Els Verds demanen explicacions a la Comissió Europea

Davant aquesta situació, el grup dels Verds/ALE a l'Europarlament ha decidit interpel·lar a la Comissió Europea perquè consideren que s'han vulnerat els drets fonamentals i el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques. Quatre eurodiputats del Partit Pirata i l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, han presentat una pregunta per escrit a la Comissió, encarregada de protegir els tractats europeus.



Els verds recorden a la pregunta per escrit que l'article 100 del Codi sosté que quan un estat bloqueja pàgines web s'ha de respectar la Carta Europea dels Drets Humans i les mesures que s'han d'imposar han de ser "apropiades, proporcionades i necessàries". En aquesta línia, els eurodiputats preguntaran a l'executiu comunitari si creuen que el tancament de la web del Tsunami s'adiu a aquests paràmetres.



Qui sí que s'ha pronunciat és l'ONG Freedom House, que veu "preocupant" el tancament de la web del Tsunami Democràtic "en relació amb els intents pacífics de la gent d'expressar la seva opinió". "El tancament de llocs web i altres canals de comunicació dels grups d'oposició i resistència és una tècnica habitual que hem vist que feien servir governs autoritaris de tot el món", assegura Sofya Orlosky, responsable de l'organització a Euràsia, preguntada per l'ACN.

Una app per organitzar "protestes petites i localitzades"

La petició de la Guàrdia Civil ha motivat que el portal sobre tecnologia Tech Crunch, amb més de 10 milions de seguidors a Twitter, hagi fet un article sobre el desplegament digital del Tsunami Democràtic. Al text, expliquen que l'app tenia per objectiu organitzar "protestes més petites i localitzades" com a complement de les "manifestacions massives" que ja es convoquen mitjançant el canal de Telegram, expliquen citant fonts de la plataforma. També reprodueixen les acusacions de "terrorisme" que fa la "policia militar espanyola", que qualifiquen de "pretensioses".



A més, el portal també relata alguns exemples de protestes que, segons les mateixes fonts del Tsunami, volen organitzar a través de l'app, com ara "marxes lentes per afectar el tràfic a carreteres locals" o "compres falses a supermercats amb manifestants abandonant els carros plens de productes a les botigues". Tech Crunch també assegura que s'està desenvolupant una nova aplicació amb una altra funció, el rastreig amb mapes dels moviments de la policia, tal com ja s'ha fet a Hong Kong amb l'aplicació HKlive.maps.app.