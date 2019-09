Milers de persones s’han mobilitzat aquest dilluns al vespre a les desenes de concentracions que s’han fet arreu de Catalunya per rebutjar l’operació ordenada per l’Audiència Nacional i que ha suposat la detenció de nou persones vinculades al CDR. La concentració més nombrosa s’ha fet a Sabadell, principal epicentre dels registres que s’han fet durant el matí, i ha reunit unes 4.000 persones a la plaça Doctor Robert. Durant la tarda, dos dels activistes han quedat en llibertat en càrrecs, mentre que els set restants han estat trasllats a Madrid, on passaran a disposició de l’Audiència Nacional. En total s’han fet deu registres repartits entre diversos municipis: Sabadell, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Vic o Sant Fost de Campsentelles.



La Fiscalia de l’Audiència Nacional els acusa de rebel·lió i terrorisme, però l’operació ha desfermat un fort rebuig polític i ciutadà que ha anat més enllà de l’independentisme, perquè es veu com un intent d’atemorir l’independentisme poc abans que arribi la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del Procés. En aquest sentit, es posa en dubte la poca solidesa de les proves mostrades fins ara per la Guàrdia Civil i, a més a més, es recorda el precedent de l’operatiu desplegat fa un any i mig contra Tamara i Adrià Carrasco, també activistes dels CDR i acusats inicialment -pel mateix fiscal- de terrorisme i rebel·lió, càrrecs que van haver de desestimar-se al cap d’un temps per la inexistència de proves.



A Sabadell s’ha convocat una concentració unitària, en què s’ha llegit un manifest conjunt signat per ERC, la Crida per Sabadell, JxCat, Òmnium Cultural o l’ANC, entre d’altres. El text, que s’ha llegit a l’inici de la concentració, assegura que “la maquinària de l’Estat vol atemorir i desmobilitzar el conjunt del moviment independentista” i avisa que “no ho aconseguirà”. També es defineix l’actuació com una “operació propagandística” davant la convocatòria d’eleccions estatals per al proper 10 de novembre. Com en la resta de mobilitzacions, s'ha reclamat l'alliberament dels detinguts.



Vic també ha viscut una concentració important, amb més de 1.000 persones a la plaça Major de la ciutat. Osona ha estat un altre dels grans escenaris de l’operatiu de la Guàrdia Civil i, de fet, una de les detencions s’ha produït a Sant Pere de Torelló. Posteriorment, la concentració s'ha transformat en una manifestació.

A Girona, centenars de persones s’han concentrat a la plaça del Vi. A Lleida s’ha fet davant la subdelegació del Govern espanyol, però després s’ha transformat en una manifestació que ha acabat davant la Paeria i que ha reunit centenars de persones. A Reus s’ha fet a la plaça Prim i, com a Lleida, ha derivat en una manifestació, amb centenars d’assistents. A Barcelona, l’escenari ha estat Gràcia i s’ha fet una concentració davant la caserna de la Guàrdia Civil ubicada a la Travessera de Gràcia. Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Tortosa o Mataró són altres de les moltes ciutats que han acollit mobilitzacions durant la tarda-vespre.