Les tres formacions independentistes del Parlament volen que el Parlament demani l’alliberament dels set CDR empresonats per l’Audiència Nacional, que els acusa de terrorisme. En una roda de premsa conjunta, en què també hi han participat els familiars dels detinguts, els tres grups han presentat la proposta de resolució que es debatrà la setmana vinent al Parlament i que, a banda de l’alliberament, també reivindica que “organismes, entitats o institucions internacionals s’impliquin en la investigació de la vulneració de drets que han patit els empresonats”.



La iniciativa considera que hi ha hagut una “més que probable vulneració dels drets fonamentals i les garanties processals” dels set activistes i per això en reclama l’alliberament immediat. De fet, el text pactat entre JxCat, ERC i la CUP considera que la repressió contra els CDR “forma part d’una causa general, una operació d’estat, contra l’independentisme”. També reclama la investigació d’aquestes vulneracions, però alhora mostra una desconfiança en què això ho faci l’Estat i per això s’adreça a institucions internacionals.



La proposta de resolució, que han registrat, denuncia la “instrumentalització del delicte de terrorisme amb finalitats polítiques i la conseqüent criminalització del dret a la protesta i l’exercici legítim de la dissidència política”. #Detingudes23S pic.twitter.com/Zl5bUkQOYd — Demòcrates🎗 (@DemocratesCAT) December 3, 2019

A més a més, demana que mentre no siguin alliberats es traslladi els detinguts a presons catalanes, denuncia les filtracions del sumari, així com la “instrumentalització del delicte de terrorisme amb finalitats polítiques i la conseqüent criminalització del dret a la protesta”. En la compareixença, la diputada de JxCat Aurora Madaula ha comentat que “com hem pogut veure és a Europa on es fa justícia”.



Els tres partits consideren els CDR “presos polítics” i rebutgen l’acusació de terrorisme. El diputat d’ERC José Rodríguez ha criticat "la banalització i l'abús del delicte de terrorisme" en un intent de "criminalitzar als moviments dissidents", i ha exigit la posada en llibertat dels activistes i que s'investigui si han patit "vexacions". Aurora Madaula s'ha mostrat convençuda que la proposta de resolució comptarà amb un ampli suport al Parlament, i ha carregat contra el que considera "politització de la justícia espanyola per part d'un Estat que es considera democràtic però que cada dia veiem que no ho és".



Finalment, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha lamentat el que entén com una "vulneració de el dret de defensa" dels activistes dels CDR, i ha considerat que "ens trobem davant d'un cas molt evident d'instrumentalització política del delicte de terrorisme per part dels aparells de l'Estat".