Roger Español, l'home que l'1-O va perdre la visió de l'ull dret per culpa de l'impacte d'una bala de goma disparada per un agent de la Policia Nacional, ha explicat que aquell dia va moure una tanca per obstaculitzar el pas dels agents i que no carreguessin en més punts de votació, però no pas per lesionar ningú. Español ha comparegut aquest divendres al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona com a investigat per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat. Abans d'entrar a declarar, Español ha estat acompanyat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Laura Borràs, entre d'altres.



Els fets van passar al costat de l'Escola Ramon Llull de Barcelona, un dels punts de major repressió policial durant l'1-O i que ha suposat la imputació d'una setzena d'agents. En la seva declaració, Español, que només ha contestat les preguntes de la seva defensa, ha assegurat que "en cap moment" va voler lesionar ningú quan va llançar una tanca, ja que la seva intenció va ser únicament "intentar obstaculitzar" el pas de les furgonetes perquè cada minut que passaven allà retingudes "era un minut menys que podien estar en una altra escola" carregant contra els votants. L'acusació ha anunciat que demanarà una condemna per a ell de dos anys i mig de presó.

L'activista ha aprofitat la compareixença judicial per denunciar que va rebre l'impacte d'una bala de goma malgrat que estan prohibides a Catalunya des del 2014: "No hi havia cap motiu per disparar bales de goma, ho van fer amb l''a por ellos' ficat al cap", ha dit. L'advocat Andrés García Berrio, que n'exerceix la defensa en nom d'Irídia, ha detallat que l'activista ha reconegut que va desplaçar les tanques "en un context determinat, després que diversa gent patís agressions" a l'institut Ramon Llull.



El lletrat també s'ha queixat de la manca de voluntat de la Fiscalia a l'hora d'investigar les càrregues policials i ha recriminat al ministeri d'Interior i a la Policia Nacional els "impediments" a l'hora de facilitar la identificació de l'agent que va disparar Español, que encara es desconeix. En la mateixa línia, Jaume Asens, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, que exerceix l'acusació popular contra els 34 policies imputats per les càrregues de l'1-O a la capital catalana, ha mostrat la seva "solidaritat" amb Español ja que va ser víctima del "cas més greu" de la "violència policial" d'aquell dia.



Segons Asens, Español "concentra en si mateix tota la brutalitat i immoralitat d'aquella jornada", de manera que "humanament és molt injust" que avui hagi hagut de comparèixer com a imputat. Asens també ha denunciat que els policies que entre ahir i avui declaren com a testimonis davant del jutge estan "ocultant i encobrint" l'escopeter que va disparar contra Español, impedint així que pugui ser identificat.