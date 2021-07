Pol Serena, un dels dos activistes per a qui la Fiscalia demana vuit anys de presó pels fets del 21 de febrer del 2019 a l'estació de Plaça Catalunya en el context de la vaga contra el judici de l'1-O, denuncia "mala praxis policial". L'activista de Mataró ha criticat aquest dimarts que el van identificar a través d'imatges enregistrades en altres manifestacions sense incidents. En contra del que apunta la Fiscalia, Serena defensa que l'ampolla i la llauna que va llançar als mossos estaven buides i que no va baixar a les vies. El judici serà el proper dilluns. La Generalitat demana sis mesos de presó per atemptat contra agent de l'autoritat.

Els fets van passar el 21 de febrer del 2019, en el context de la vaga general convocada en contra del judici de l'1-O. Serena ha explicat que la manifestació va arribar a plaça Catalunya procedent de plaça Universitat, que hi havia molta gent, i que es va quedar a la part de dalt. "La quantitat de gent feia impossible que hagués baixat a les vies del tren, les imatges així ho han d'acreditar, perquè no hi vaig baixar", ha assegurat el jove.



En l'escrit d'acusació, la Fiscalia sosté que juntament amb l'altre acusat pels mateixos fets, van baixar a les vies del tren entorpint la circulació "actuant de forma concertada i amb el propòsit comú d'atemptat contra la pau pública". Afegeix que aquesta acció va provocar afectacions en 27 trens i retards de 294 minuts.

Serena assegura que tant l'ampolla d'aigua com la llauna de cervesa que va llançar estaven buides

"Els Mossos es tensionen, carreguen, surten per la boca de metro de l'Apple, i allà amb l'aglomeració de gent, i la tensió després que m'hagin pegat, faig el llançament al mosso. I després amb una llauna de cervesa buida", ha relatat en una atenció als periodistes després d'una reunió amb el grup parlamentari d'ERC al Parlament de Catalunya. Segons Serena, tant l'ampolla d'aigua com la llauna de cervesa que va llançar estaven buides.



La Fiscalia indica que van fer llançaments de "tot tipus d'objectes", i concreta que Serena va llançar una llauna de cervesa que va impactar al braç dret d'un agent, una altra llauna de cervesa va impactar al cap d'un altre agent amb casc, i una ampolla d'aigua a un tercer agent que va esquivar el llançament.



Com a conseqüència dels llançaments, segons el text de l'acusació, dos agents van resultar ferits, ambdós van tardar tres dies en recuperar-se però van poder treballar amb normalitat. En concret, un agent va patir lesions a la cuixa esquerra i l'altre va patir contusions a l'avantbraç dret.

Quatre mesos després dels fets dos patrulles dels mossos van anar a detenir Serena a casa seva. "Se m'enduen al calabós 24 hores tancat per escarment perquè sí, perquè podria haver declarat de seguida, i em van fer esperar al dia següent", ha explicat. Serena denuncia "mala praxis" policial perquè diu que el van identificar per les imatges d'altres manifestacions. "No les van esborrar i es van mantenir fins el dia que van veure que hi havia alguna cosa, així és la investigació policial", ha criticat.

Junqueras va donar suport al jove represaliat

El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va donar suport públic a Serena aquest cap de setmana i va carregar contra els aparells de l'estat espanyol, a qui va acusar de "tenir por" de la "majoria democràtica". En un acte de Jovent Republicà a Mataró va dir que allò que "més por" fa als òrgans estatals espanyols és la mobilització ciutadana "perquè és l'únic que no poden controlar".