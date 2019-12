El jutjat d’instrucció de l’Audiència Nacional ha decretat aquest dijous llibertat sota una fiança de 5.000 euros per a Ferran Jolis, un dels nous CDR detinguts el passat 23 de setembre i acusat de terrorisme. L’anunci l’ha fet Alerta Solidària, el col·lectiu que coordina les defenses dels detinguts. El 26 de setembre, Jolis va ser un dels set activistes que va ingressar a la presó de Soto del Real, en la qual haurà estat tancat durant tres mesos. La setmana passada, l’Audiència Nacional va decretar la llibertat sota una fiança també de 5.000 euros per a Xavier Duch, Edu Garzón i Xavier Buigas, de manera que a partir d’ara seguiran empresonats Jordi Ros, Germinal Tomàs i Alexis Codina.



En principi, a Jolis se li dictaran les mateixes mesures cautelars que a Duch, Garzón i Buigas, és a dir, haurà de comparèixer cada dilluns al jutjat més proper a la seva localitat, tindrà prohibit sortir de l’Estat i haurà de fixar un telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol comunicació oficial. Tots van ser detinguts en el marc de l’anomenada Operació Judes i se’ls ha acusat de terrorisme, tinença d'explosius i conspiració. En el seu missatge, Alerta Solidària subratlla que treballa “per aconseguir la llibertat de tots els presos” i el “retorn de tots els exiliats”.



⚠️ ÚLTIMA HORA ⚠️



El jutjat d'instrucció de l'AN acorda llibertat amb fiança de 5000 euros pel Ferran, un dels presos de @Detingudes23S



Treballem per aconseguir la llibertat de tots els presos i retorn de tots els exiliats ✊🏼#TotesACasa#Guanyarem



Aportacions solidàries (fil) pic.twitter.com/RMGKHTEPbf — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) December 26, 2019

Des d'un primer moment, la Fiscalia va demanar l'empresonament de tots els detinguts, però fa un mes va canviar de criteri i va demanar la posada en llibertat d’alguns d’ells amb una fiança de 9.000 euros. El Ministeri Públic argumentava que ni Duch, ni Buhigas, ni Garzon havien tingut contacte amb els presumptes explosius que se'ls atribueixen als detinguts. A l’hora de la veritat, però, el sumari del cas reconeix que en cap dels registres que van portar-se a terme s’havien trobat explosius.