Els tres agents dels Mossos d'Esquadra que van denunciar ser agredits en les protestes a l'entorn del centre penitenciari de Lledoners l'1 de febrer de 2019, el dia del trasllat dels presos independentistes a Madrid, han reconegut davant la jutge que no van veure els seus agressors. Tampoc que els veiessin muntant les barricades que van tallar la carretera C-55. Només un dels agents ha reconegut haver identificat tres dels acusats, abans dels fets, per "faltar al respecte" als agents.



El judici als coneguts com a 9 de Lledoners ha arrencat aquest dimarts al jutjat penal número 1 de Manresa. Abans de l'inici, hi ha hagut una concentració de suport amb els encausats. La Fiscalia demana entre tres i set anys de presó per als processats, als que atribueix delictes com desobediència i lesions. La Generalitat, de la seva banda, exerceix d'acusació particular i demana 15 mesos de presó per a tres dels activistes, als que atribueix els delictes d'atemptat a l'autoritat i lesions, basant-se en l'atestat dels Mossos.



El fet que la Generalitat hagi mantingut l'acusació ha provocat moltes crítiques dins l'independentisme. Amb tot, la portaveu del Govern, Patricia Plaja, ha manifestat que el Govern "estudia" la seva posició en el judici, si bé ha insistit que hi ha lesions acreditades contra els policies.

En la seva declaració, els agents dels Mossos, que reclamen una compensació econòmica, han explicat que van estar a les dues barricades que es van col·locar a la C-55, però que no van veure qui les havia muntat. En la segona, han relatat, s'haurien identificat a tres persones per increpar-los. No va ser, però, fins al tercer escenari, el pont que enllaça Sant Joan de Vilatorrada amb la carretera, que s'haurien produït les agressions. Han explicat que un grup d'unes 200 persones van intentar trencar el cordó policial i va ser quan haurien patit els cops. Cap dels tres, però, ha reconegut haver vist qui n'hauria estat l'autor. Sí que han assegurat que els tres identificats eren a primera línia en el moment dels fets.



Segons els informes mèdics, un dels agents van patir lesions als genitals, un altre a la mà, i un tercer a la mà i a les cervicals. Segons el relat dels agents, es van identificar alguns conductors que, un cop aixecades les barricades, no volien moure els cotxes, i entre els quals hi ha també alguns dels encausats.

Durant el judici també ha testificat un quart agent, que hauria participat en l'operatiu fent les identificacions, però que tampoc va veure qui eren els autors dels disturbis ni de les lesions. Únicament ha reconegut que ell també va veure com els tres identificats en la barricada eren a la primera línia durant els disturbis.



Es dona el cas que, durant les qüestions prèvies, abans de l'inici del judici, la defensa dels encausats ha demanat la nul·litat del judici perquè en els escrits d'acusació inicials només hi apareixia el delicte d'atemptat contra l'autoritat i aldarulls. Han explicat que quinze dies després es va fer un segon atestat en el qual s'incorporava el delicte de lesions, un fet que consideren vulnera el dret de defensa dels acusats. La jutge, però, ho ha desestimat.

Un dels mossos ferits és el caporal implicat en l'agressió racista al Bages

Un dels mossos que ha declarat aquest dimarts durant la primera sessió del judici és un dels agents que aniran a judici per l'agressió racista a Sant Feliu Sasserra l'any 2019, segons ha pogut saber l'ACN a través de la defensa dels encausats. L'agent de la unitat dels ARRO -que ara es troba apartat de les seves funcions pel procés judicial que té en marxa- va ser un dels policies que l'1 de febrer de 2019 va intervenir a la carretera C-55, molt a prop de Lledoners, i va identificar als tres acusats que s'enfronten a les penes més elevades de presó.



El judici també ha comptat amb el testimoni dels perits forenses, que han ratificat que el líquid que es va trobar a les barricades era gasoil, i d'alguns presents en els fets, que a preguntes de la defensa d'un dels encausats, han assegurat davant la jutge que se l'havia identificat sense motiu i en cap cas havia insultat als agents. El judici seguirà dimecres amb la resta de testimonis i el relat dels acusats que, a petició de les defenses, testificaran en darrer lloc.