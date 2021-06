Els exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila han acabat de complir aquest dimecres la seva pena de 20 mesos d'inhabilitació per a càrrec públic que els va imposar el Tribunal Suprem per un delicte de desobediència per l'organització de l'1-O. A més, els va imposar 60.000 euros de multa a cadascun, que en el cas de Mundó i Borràs es van pagar amb aportacions de la Caixa de Solidaritat. Vila no va ser ajudat per aquesta entitat. Són els tres primers condemnats que ja han complert la seva pena, ja que els altres nou són a presó amb penes de 9 a 13 anys per sedició i malversació. Segons ha pogut saber Públic, Mundó podria ser el primer sentenciat de l'1-O que ocupi un càrrec públic després d'exhaurir la inhabilitació.

La fiscalia demanava per a cadascun set anys de presó i 16 d'inhabilitació per malversació de fons públics, que el tribunal va descartar en no trobar cap despesa dels seus departaments per l’1-O. En el mateix sentit, tot i ser del govern de Puigdemont i impulsar les lleis de desconnexió, tampoc van considerar-los ni autors ni participants de la sedició. L'Advocacia de l'Estat demanava set anys de presó i deu d'inhabilitació, mentre que Vox demanava 24 anys de presó.



Tots tres estan fora de la política, però ara podrien tornar-hi per ocupar algun càrrec públic. De fet, segons ha pogut saber Públic, Mundó podria ser el primer que ocupi un càrrec públic després d'exhaurir la inhabilitació. A més, l'exconseller de Jusítica presentarà recurs contra la seva pena al Tribunal Europeu dels Drets Humans, després que el Tribunal Constitucional confirmés la sentència del Suprem. Vila va passar una nit en presó preventiva, després de pagar una fiança. Mundó i Borràs hi van estar poc més d'un mes, el novembre del 2017, i van sortir-ne just a l'inici de la campanya electoral d'aquell desembre.