El secretari tercer de la Mesa del Parlament i exregidor de la CUP a Lleida, Pau Juvillà, ha assegurat aquest dilluns durant el judici contra ell que la formació no va retirar la simbologia independentista dels despatxos municipals de la Crida per Lleida -liderarda per la CUP- perquè l'ordre de la junta electoral vulnerava la seva llibertat ideològica. En la seva declaració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) -que el jutge per desobediència- Juvillà ha dit que l'assemblea local va decidir no "autocensurar-se" i no treure "símbols que no són partidistes, sinó àmpliament compartits", com llaços grocs i estelades.



La Fiscalia li demana vuit mesos d'inhabilitació i 1.440 euros de multa per desobeir la junta electoral el març del 2019, en una causa que es va obrir per no retirar els quatre llaços grocs que el partit tenia penjats a les finestres del seu despatx a l'Ajuntament de Lleida durant la campanya de les eleccions espanyoles de 2019.



Just abans d'entrar al judici, Juvillà ha manifestat que és "absurd" i que "no té cap sentit" que se'l condemni per posar llaços grocs en el context d'unes eleccions espanyoles que el seu partit ni tan sols s'hi presentava. En aquest sentit, ha assegurat que no contempla que sigui condemnat i que, si això passés, i se li retirés l'escó de diputat, s'hauria de decidir "col·lectivament" quina és la millor manera de defensar-se. Abans de l'inici del judici s'ha celebrat una concentració de suport al diputat de la CUP, amb la presència d'altres membres de la Mesa i de dirigents de partits independentistes.

Diumenge va fer-se un altre acte de suport a Juvillà, en aquest cas a la seva ciutat, Lleida. En concret, unes 150 persones van omplir el Teatre de l'Escorxador sota el lema "Deixeu-nos en Pau". Juvillà va estar acompanyat per la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, o Benet Salellas, però també per membres d'ERC com Meritxell Serret o l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo. Reguant va defensar que penjar llaços grocs a la Paeria va ser una decisió col·lectiva i un acte de llibertat d'expressió.