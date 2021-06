La tardor del 2017, amb l'1 d'octubre com a dia culminant, ha estat el moment més frenètic de la política catalana de les darreres dècades, un moviment tectònic que encara genera onades sísmiques. Aquest dimarts s'ha tornat a evidenciar, amb l'aprovació per part del Consell de Ministres dels indults als nou presos polítics. Una decisió que pot marcar un punt d'inflexió, però que no suposa el final al conflicte polític català. Repassem les dates decisives fins arribar a l'indult.

1/10/2017, referèndum de l'1-O

2.286.217 catalans -43% dels cens- voten al referèndum de l'1-O, celebrat de manera unilateral. Més del 90% ho fan a favor de la independència, però la jornada és recordada sobretot per les escenes de brutalitat contra votants indefensos protagonitzades per agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

16/10/2017, empresonament de Cuixart i Sànchez

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela decreta l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, respectivament, que ingressen a Soto del Real.

27/10/2017, declaració d'independència

El Parlament aprova la declaració d'independència, només amb el suport de Junts pel Sí i la CUP. Mai s'executarà, ni tan sols es publicarà al DOGC. El mateix dia, el Senat valida aplicar l'article 155 de la Constitució contra Catalunya, que implicarà el cessament de tot el Govern.

02/11/2017, mig Govern, a la presó

L'Audiència Nacional envia mig Govern català a la presó -la resta està exiliat-. Després de desplaçar-se a Madrid per declarar ingressaran a un centre penitenciari el vicepresident, Oriol Junqueras, i el consellers cessats Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. Aquest darrer sortirà al cap de 24 hores, en dipositar 50.000 euros de fiança. Una setmana després, entrarà a la presó la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que sortirà l'endemà en aportar una fiança de 150.000 euros.

04/12/2017, sis exconsellers, lliures

Després de 32 dies entre reixes i previ pagament de 100.000 euros de fiança per cap, surten de la presó Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Carles Mundó, que estaven a Estremera; i Dolors Bassa i Meritxell Borràs, tancades a Alcalá-Meco.

23/03/2018, retorn a la presó

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena torna a enviar a la presó Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell. Al juliol, juntament amb Forn, Junqueras, Cuixart i Sànchez, seran traslladats a centres penitenciaris catalans, on s'estaran fins a l'inici del judici i on retornaran quan acabi el procés desenvolupat a Madrid.

Febrer – juny del 2019, judici del Procés

El 12 de juny queda vist per sentència el judici del Procés, iniciat exactament quatre mesos abans, que va desenvolupar-se durant 52 sessions al Tribunal Suprem i va comptar amb 426 testimonis. Les defenses demanen l'absolució dels acusats, mentre que l'Advocacia vol condemnes per sedició i la Fiscalia per rebel·lió.

14/10/2019, la sentència de l'1-O

El Tribunal Suprem condemna els presos polítics a entre nou i 13 anys de reclusió pels delicte de sedició i malversació -aquest segon, però, no en tots els casos-. La condemna més elevada és per a Junqueras, mentre que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van rebre una pena de nou anys. Per a Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs la sentència és d'inhabilitació per a càrrec públic durant un any i vuit mesos i una multa de 60.000 euros.



La sentència provoca un esclat de protestes a Catalunya, que van desenvolupar-se durant més de dues setmanes -la primera va ser la de major intensitat-, amb accions tan sonades com l'ocupació de la T-1 de l'aeroport del Prat i, novament, molta violència policial: més de 700 persones pateixen ferides -quatre perden un ull per l'impacte de bales de goma o projectils de foam- i hi ha més de 200 detinguts.

Juliol 2020 – Abril 2021, concessió i retirada del tercer grau

Tant al juliol de l'any passat com al gener d'enguany el Departament de Justícia concedeix el tercer grau penitenciari als presos polítics, però la mesura serà revocada en les dues ocasions. Primer, al cap de dues setmanes per als set homes empresonats a Lledoners, mentre que Bassa i Forcadell tornaran a la presó al desembre; el segon cop, els jutjats de vigilància penitenciària els tornaran a tancar entre març (ells) i abril (elles).

Juny 2021, primers recursos a Europa

El 10 de juny, Jordi Cuixart presenta el primer recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) contra la sentència del judici al Procés, en considerar que se li havien vulnerat drets fonamentals. Dies després faran el pas Jordi Turull i Josep Rull.

22/06/2021, aprovació dels indults

El Consell de Ministres d'aquest dimarts, 22 de juny, aprova els indults "parcials i reversibles" als nou presos polítics independentistes, l'endemà que els anunciés el president espanyol, Pedro Sánchez, en un acte al Gran Teatre del Liceu.