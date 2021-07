Molt ha canviat la vida d'Oriol Junqueras durant aquests deu anys. El 2011 trepitjava la seu del Parlament Europeu com a eurodiputat de ple dret del grup dels Verds/ALE. Avui ha tornat a la ciutat francesa com a vicepresident simbòlic de la formació ecologista. Però amb una motxilla més carregada i amb un escó en incògnita cada vegada més incert.



El líder d'ERC té una causa oberta davant el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) per batallar pel seu escó com a eurodiputat. L'Eurocambra ho va reconèixer com a tal després de les eleccions de 2019, però pocs mesos després va decidir retirar-li aquest estatus per complir amb l'acte del Tribunal Suprem, que recollia que la seva presa de possessió era incompatible amb la sentència de l'1-O.



Junqueras continua optimista a guanyar la batalla legal pel seu escó. "Estem pendents d'un nou pronunciament per part del TJUE i per tant no donem mai res per perdut. Si no ho hem fet fins ara, tampoc ho farem avui", ha assenyalat davant els mitjans de comunicació.

L'exvicepresident de la Generalitat ha anat a França com a home lliure dues setmanes després de ser indultat. Abans d'arribar a Estrasburg, ja va fer una parada a Ginebra. No obstant això, tots els ulls estan posats en la visita del dimecres, que li portarà a la 'Casa de la República' a Waterloo (Bèlgica). Allà es trobarà amb Carles Puigdemont, qui llavors va ser el seu president. Serà la primera vegada que tots dos líders independentistes es vegin cara a cara després de la declaració unilateral d'independència.

Gairebé quatre anys després, els seus camins han estat molt dispars. Un ha passat prop 40 mesos a la presó; i l'altre els suma com a exiliat Bèlgica i amb diversos fronts legals oberts com l'euroordre per al seu lliurament impulsat per l'Estat espanyol. La reunió de Waterloo serà l'oportunitat per segellar la pau.



Encara que arriba entelada per la negativa de Puigdemont de no traslladar-se al Ple d'Estrasburg per rebre al seu exvicepresident, Junqueras li ha tret importància a aquest gest. "Sempre és un plaer tenir l'oportunitat de trobar-nos. Si és aquí, aquí i si no a Bèlgica. No ens fa falta cap reconciliació perquè per part meva sempre hi ha hagut tota la voluntat d'entendre'ns i debatre sobre el futur", ha assenyalat el republicà.

També han anat a Estrasburg l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Meritxell Serret. A causa de les restriccions sanitàries de la pandèmia, només han pogut accedir a les instal·lacions de l'Eurocambra Junqueras i Romeva, per la seva condició d'antics membres. Durant la jornada es reuniran amb representants de "diferents grups polítics", encara que han evitat revelar les seves sigles. El nucli dur serà, això sí, l'intercanvi amb delegacions dels Verds/ALE dels quals Romeva i Junqueras van ser membres.



Missatge a Europa: "La repressió continua"

Mentre la Comissió Europea sempre ha tancat files aquests anys recolzant el respecte de l'Estat de Dret espanyol, el Parlament Europeu s'ha convertit en un escenari més favorable per al missatge independentista. Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han recaptat suports i despertat simpatia entre bona part dels colegisladors. En resposta, els eurodiputats Populars, Socialistes i de Ciutadans també han posat enormes recursos i energia a contrarestar els seus missatges.



Per això, la visita de Junqueras a Estrasburg i Brussel·les no és arbitrària. Respon a una estratègia que transcendeix el simbòlic. Al seu pas per la institució que lidera David Sassoli ha assenyalat que la seva intenció és denunciar la "repressió" que, segons ell, s'extrapola del passat al present: "El missatge principal és senzill. Som dos diputats [Junqueras i Romeva] d'aquesta casa que hem patit una repressió que ha estat clarament injusta. I la continuem patint quan se'ns impedeix exercir com a càrrecs electes. Així que venim a explicar que la repressió continua amb més de 3.000 represaliats pendents de diverses formes de judici i amb persones que continuen a l'exili", ha explicat.

El líder d'ERC ha assegurat que la causa pendent del Tribunal de Comptes és una "persecució econòmica sense precedents". L'organisme auditor s'ha convertit en el nou cavall de Troia de la política espanyola aombrant la guerra sobre els indults. La Generalitat ha creat aquest dimarts un fons de 10 milions d'euros per fer front a les multes que aquest tribunal ha imposat als presos del procés indultats. "Exigim a Sánchez que eviti aquesta inadmissible malversació que és un frau dels quals van malgastar els diners dels espanyols per a donar un cop a l'Estat. La seva taula amb independentistes no permet la prevaricació. Recorrerem sol·licitant la inhabilitació dels quals ho aprovin", ha respost Pablo Casado, líder del Partit Popular.