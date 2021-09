La repressió ha tornat a desfermar una massiva mobilització independentista, en aquest cas escampada per desenes i desenes de pobles i ciutats de Catalunya que han sumat milers i milers de persones concentrades per rebutjar la detenció a l'expresident Carles Puigdemont. Convocades per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), les protestes s'han materialitzat a partir de les 20h, quan tot just feia dues hores que Puigdemont havia quedat lliure sense mesures cautelars a Sardenya, on van ser detingut dijous al vespre a l'aeroport de l'Alguer. Més de 2.000 persones s'han congregat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, la plaça del Vi de Girona s'ha omplert com un ou, la plaça de la Font de Tarragona també ha reunit centenars de persones, una gran gernació s'ha apropat a l'Avinguda Blondel de Lleida. I la protesta també ha congregat centenars de persones a Sant Cugat del Vallès, Reus, Figueres, Sabadell, Terrassa, Sant Vicenç dels Horts i desenes i desenes de municipis catalans.

Cuixart: "Ens prometen diàleg i ens donen més repressió. Si volen negociació han d'aturar la repressió"

Un cop més s'ha posat de manifest que el rebuig a la repressió -especialment quan afecta algú amb la força simbòlica de Puigdemont- és de les poques coses que ara mateix genera una resposta unitària de l'independentisme. Però, sobretot, els fets de les darreres 24 hores han aixecat el llistó d'exigència d'una taula de diàleg entre governs per abordar el conflicte polític que tot just es va reprendre la setmana passada i ara pot trontollar. De fet, a la plaça Sant Jaume de la capital, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha estat molt clar: "Ens prometen diàleg i ens donen més repressió. Si volen negociació han d'aturar la repressió". Cuixart, que fins ara sobretot havia reclamat unitat independentista per encarar el diàleg, ha afegit que "Europa ha de dir alguna cosa, això és un conflicte europeu i Europa no ens pot girar l’esquena".

Puigdemont ha quedat en llibertat a les 18h sense mesures cautelars, de manera que podrà retornar a Bèlgica si així ho desitja i, a més a més, ha pogut reprendre l'agenda que l'havia portat a l'Alguer, per assistir a un festival de cultura popular catalana. Segurament el seu gran triomf les darreres hores és que l'argument del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que les euroordres continuaven actives no han passat el filtre de la justícia italiana, almenys de moment, ja que podrà seguir-se movent per tota la UE amb llibertat excepte l'Estat espanyol. Ja ho havia pronostica la seva defensa i durant la tarda la Fiscalia belga ha assegurat que "el procediment en curs" als tribunals belgues està "en suspens a l'espera" de la decisió final del Tribunal General de la Unió Europea sobre "l'aixecament de la immunitat parlamentària de Carles Puigdemont". Això sí, el proper 4 d'octubre l'expresident català haurà de declarar a la Cort d'Apel·lació de Sàsser -probablement de manera telemàtica- en la vista sobre la seva extradició.

Concentracions al matí

Les concentracions d'aquest vespre han posat el punt i final a una altra jornada política frenètica, marcada novament per la repressió a l'independentisme. La detenció de Puigdemont, malgrat el seu alliberament posterior, impacta de ple en la recent represa de la taula de diàleg entre governs per abordar el conflicte polític. D'una banda, debilita la força d'ERC per apostar-hi alhora que reforça els arguments de Junts i la CUP per rebutjar-la o, com a mínim, mostrar-s'hi crítics; de l'altra, constata que la repressió estatal contra l'independentisme resta molt lluny d'aturar-se, com han demostrat també altres casos recents, com el recent processament per una acusació de terrorisme dels activistes dels CDR detinguts en l'operació Judes.



Després que la detenció transcendís gairebé a última hora de dijous, el divendres de la Mercè -festiu a Barcelona- ha arrencat amb una concentració a l'entorn del consolat italià a Barcelona, que estava blindat pels Mossos d'Esquadra, i que ha comptat amb una àmplia representació dels partits i entitats independentistes. JxCat hi ha desplaçat la seva plana major, comandada pel vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el secretari general del partit, Jordi Sànchez, mentre que Esquerra no hi ha enviat cap conseller. La protesta, que s'ha allargat durant diverses hores i ha reunit fins a un miler de persones, no ha estat l'única que s'ha fet durant el matí, ja que al voltant de 500 persones s'han congregat també a Girona.

Reunió extraordinària del Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat pel migdia una reunió d'urgència del Govern, que ha anat seguida d'una compareixença de tot el consell executiu en què ha denunciat la repressió i ha reclamat l'alliberament "immediat" de Puigdemont, que arribaria hores després. Però, sobretot, ha reconegut que "és evident que aquests fets no ajuden gens al procés de la resolució del conflicte polític. No contribueix a generar les condicions que afavoreixen la confiança entre les parts. El primer pas era i és que s'acabi amb la repressió".



Precisament aquest és la tesi que ha sostingut ERC, l'única formació independentista que fa bandera de la taula de diàleg com a espai a explorar per resoldre el conflicte polític. Hores abans, el president del partit, Oriol Junqueras, admetia que la detenció posava en perill la taula de diàleg, per afegir que una part dels "aparells de l'Estat" tenen la intenció de "rebentar qualsevol possibilitat de negociació". Tot i recalcar que ell mateix és "escèptic" amb l'espai de diàleg i que és un camí "dificilíssim i ple d'entrebancs", ha reclamat a l'independentisme actuar-hi de manera "coordinada" perquè així "hi ha més possibilitats d'èxit". El president espanyol, Pedro Sánchez, també ha invocat el diàleg com a única via per "al retrobament" i ha insistit que és "més necessari que mai", si bé ha afegit que Puigdemont "el que ha de fer és comparèixer i sotmetre's davant la justícia".

Junts: "No es pot garantir el diàleg donant empara a la persecució política"

Però per si alguna cosa han servit els esdeveniments de les darreres 24 hores és perquè Junts per Catalunya i la CUP vegin reforçades les seves crítiques o, directament, rebuig frontal a l'aposta pel diàleg per resoldre el conflicte. Alhora, perquè la seva retòrica sobre la confrontació guanyi força, després de comprovar que, almenys en primer terme, el Tribunal Suprem ha tornat a patir un revés europeu i, a curt termini, sembla força improbable que Puigdemont sigui extraditat a l'Estat espanyol.



Durant la concentració del matí al consolat italià, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha manifestat que "no es pot garantir el diàleg i la negociació donant empara a una persecució política i una vulneració dels drets fonamentals". Posteriorment, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha emès una declaració per escrit per reclamar a l'Estat espanyol que "abordi d'una vegada sense més dilacions la negociació de l'amnistia i de l'exercici del dret a l'autodeterminació".



La CUP, per la seva part, ha assegurat que el Govern espanyol havia "avalat" la detenció de Puigdemont i la "repressió" a l'independentisme, alhora que ha fet una crida a la mobilització com a única via per solucionar el conflicte polític. En aquests sentit, la formació ha insistit -a través dels seus diputats Carles Riera i Dolors Sabater- que el Govern espanyol "no té cap intenció" de revertir la "repressió" i voler solucionar políticament el conflicte.



A l'espera de comprovar si la mobilització contra la repressió té gaire continuïtat diumenge, el gran dubte a resoldre és veure en quines condicions continua la taula de diàleg. Malgrat tot, ara té un avantatge respecte a fa unes setmanes, i és que en la represa de la setmana passada es va acordar que les futures reunions serien "discretes", de manera que els treballs poden continuar allunyats del soroll mediàtic i de les crítiques polítiques.