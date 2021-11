L'exconseller d'Exteriors Raül Romeva ha defensat aquest dimecres que les subvencions que es van atorgar mentre estava al capdavant del Departament d'Acció Exterior estaven avalades per informes tècnics i d'intervenció corresponents. El dirigent d'ERC i ex pres polític ha declarat al jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona -a la Ciutat de la Justícia- que investiga diverses despeses de l'àrea d'Exteriors del Govern entre 2011 i 2017, arran d'un informe del Tribunal de Comptes que considera que van servir per finançar la recerca de suports internacionals al Procés i que excedien les competències de la Generalitat.



També ha comparegut davant el tribunal l'exsecretari d'Exteriors Aleix Villatoro, que s'ha negat a declarar perquè ha al·legat que està a l'espera que l'Audiència de Barcelona resolgui el conflicte de competències entre Instrucció 18 i Instrucció 13, on ell també està investigat per fets similars. Abans de la seva entrada al jutjat, Romeva i Villatoro han rebut el suport de dirigents independentistes, com ara el president d'ERC, Oriol Junqueras.



En la seva declaració, Romeva ha assegurat que el 2016 va aprovar una subvenció de 40.000 euros a la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) perquè tots els informes tècnics ho avalaven, inclosos dos que avalaven la no concurrència, és a dir, que no calia fer un concurs obert perquè les activitats subvencionades només les podia dur a terme la FOCIR, que no té cap entitat equivalent a Catalunya. També ha explicat que ell no mirava a fons els expedients de subvencions ni es va reunir amb la FOCIR, tampoc va veure les factures, però sí que va veure que aquesta subvenció comptava amb els informes tècnics i d'Intervenció de la Generalitat pertinents.

La magistrada censura despeses

El jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona investiga el suposat desviament fraudulent de fons públics per internacionalitzar el Procés sobiranista entre el 2011 i el 2017 mitjançant 11 contractes d'informes o treballs acadèmics que el Tribunal de Comptes i la Fiscalia consideren arbitraris i fora de les competències de la Generalitat. La magistrada retreu al Govern que mentre hi havia dèficit públic i faltava pressupost per pagar els serveis públics "més típics" gastés diners en certs aspectes de la política exterior. De fet diu que "pot resultar censurable i causar rebuig o incomprensió al comú dels ciutadans". Tot i això, diu que no tot el diner públic que es gasta malament suposa una malversació delictiva, sinó que forma part de l’autonomia financera de l’administració pública. Ara, si que considera que certes despeses poden ser investigades penalment, i en concreta onze, per valor de prop d’un milió d’euros en total.



L’informe del Tribunal de Comptes considerava que es van sufragar activitats que no són competència del Govern i que a més "interfereixen, pertorben i condicionen la direcció de la política exterior del govern d’Espanya". L’acció exterior de la Generalitat era competència del Departament de Presidència entre el 2011 i el 2016, encapçalat per Francesc Homs, i del Departament d’Acció Exterior del 2016 al 2017, encapçalat per Raül Romeva. Els investigats en el cas, a part de Romeva i Villatoro, són vuit exalts càrrecs més de Presidència, Exteriors, el Diplocat i la Secretaria d’Esports com Roger Albinyana, Teresa Prohias, Víctor Cullell, Albert Royo o Gerard Figueras.

Suport independentista

Romeva i Villatoro han estat acompanyats al seu accés al jutjats de dirigents independentistes com el president d'ERC, Oriol Junqueras, la portaveu del partit, Marta Vilalta, les diputades de la CUP Dolors Sabater i Eulàlia Reguant, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o els diputats de JxCat Pere Albó i Titón Laïlla. Junqueras ha criticat la investigació judicial per l'acció exterior del Govern del 2011 al 2017. Segons ell, "un cop més, els que no guanyen a les urnes, aprofiten els amics als aparells repressius de l'estat per imposar la voluntat a la majoria ciutadana i violentar la democràcia". Junqueras ha defensat Romeva i Villatoro perquè "van treballar sempre per tota la ciutadania catalana, per portar inversions estrangeres, generar feina i benestar per tothom". Per això, ha alertat que la "repressió" no els "intimida" i les presons no els fan "por".