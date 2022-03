El Tribunal Suprem ha anul·lat el judici contra la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant per desobediència que havia començat aquest dimarts. Els magistrats consideren que l'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia s'havia d'haver presentat davant del mateix Suprem, i no al jutjat ordinari de Madrid que instruïa inicialment la causa, ja que Reguant va assumir l'acta de diputada el febrer de l'any passat. Per això, retrotrau la causa al moment de presentar escrit d'acusació, que la Fiscalia haurà de fer davant del mateix Suprem. Posteriorment, l'alt tribunal fixarà una nova data per a l'obertura del judici oral. Tot plegat s'allargarà uns quants mesos. La decisió s'ha pres en acceptar una de les qüestions prèvies plantejades per la defensa de Reguant.

La diputada de la CUP està acusada de desobediència, després de negar-se a respondre les preguntes de Vox quan va acudir al Suprem com a testimoni del judici del Procés. La Fiscalia, que inicialment li demanava una condemna de sis mesos de presó i inhabilitació, finalment ha rebaixat la petició en dos mesos, de manera que queda en quatre.

Abans d'entrar al tribunal, Reguant ha afirmat que tornaria a fer "exactament el mateix" que en el judici de l'1-O. En declaracions als periodistes, ha defensat el dret a l'objecció de consciència. "Assenyalar el feixisme en el judici de l'1-O és un deure que tenim. Cal desemmascarar el feixisme", ha afegit. Com ja va manifestar en una entrevista recent a Públic, la diputada ha assegurat que no confia en el Suprem tenint en compte la "històrica connivència entre l'extrema dreta i el poder judicial de l'Estat".

Suport del sobiranisme

Com és habitual en els casos de repressió a l'independentisme, Reguant ha estat acompanyada de partits i entitats independentistes o sobiranistes. ERC, JxCat, En Comú Podem i PDeCAT han denunciat la "injustícia" que representa la causa contra la diputada de la CUP. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha denunciat "l'absurditat de la justícia" que "busca la inhabilitació" de Reguant. Davant això, ha advertit que la repressió "no servirà per aturar un moviment tan fort com l'independentisme". Des de JxCat, la diputada al Congrés Pilar Calvo ha reclamat acabar amb "el govern de les togues". ERC i JxCat han reclamat l'amnistia.

Gerardo Pisarello, d'En Comú Podem, ha lamentat que "fa temps" que Vox "instrumentalitza la justícia per intentar perseguir els que discrepen del seu ideari". "Avui és Reguant i demà pot ser qualsevol altre dissident polític", ha alertat. També li han donat suport l'ANC o Òmnium Cultural, en aquest darrer cas a través del seu nou president, Xavier Antich.