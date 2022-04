El Tribunal Suprem ha tornat a obrir judici oral a la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant per un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat. Reguant serà jutjada per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox quan testificava al judici de l'1-O al Suprem. A principis de març, l'alt tribunal va anul·lar el judici per un error en la tramitació de la causa. El Suprem va designar una nova instructora, la jutgessa Carmen Lamela, que en una nova interlocutòria acorda tornar a obrir judici oral.

La nova instructora és la jutgessa Carmen Lamela

Lamela considera que els fets poden ser constitutius d'un delicte de desobediència greu i remarca que Reguant va actuar sabent les conseqüències que podien tenir i "assumint-les", després de ser advertida pel president del tribunal del judici del procés, Manuel Marchena.



La Fiscalia demana una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu durant el temps de condemna. El Suprem va anul·lar el primer judici convocat contra Reguant perquè en les qüestions prèvies plantejades per la defensa de la diputada va acceptar que s'havia produït un error. Els magistrats van considerar que l'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia s'havia d'haver presentat davant del mateix Suprem, i no al jutjat ordinari de Madrid que instruïa inicialment la causa, ja que Reguant va assumir l'acta de diputada el febrer de l'any passat.